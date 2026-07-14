¿Cuándo regresa Juan Orlando Hernández a Honduras?

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, regresará al país el próximo domingo 26 de julio, fecha en la que volverá por primera vez desde que recuperó su libertad en Estados Unidos y en medio del proceso judicial que enfrenta por el caso conocido como Pandora II. "Primero Dios, este próximo domingo 26 de julio, a las 9:00 am, estaré de regreso en nuestra tierra", expresó en redes sociales el exmandatario, quien además manifestó su entusiasmo por reencontrarse con su familia y sus simpatizantes.

Suspensión de orden de captura

El retorno del exgobernante será posible luego de que un juez admitiera su solicitud de presentación voluntaria y suspendiera de manera provisional la orden de captura y la alerta roja internacional que pesaban en su contra, permitiéndole ingresar al país sin ser detenido de inmediato. La decisión judicial establece que Hernández deberá presentarse voluntariamente ante los tribunales hondureños, por lo que la audiencia de declaración de imputado quedó programada para el lunes 3 de agosto de 2026.

¿De qué acusan a Juan Orlando Hernández en Honduras?

El expresidente es imputado por los delitos de fraude y lavado de activos dentro del expediente conocido como Pandora II, investigación que indaga el presunto desvío de recursos estatales para financiar su campaña política en 2013. En este proceso también figuran como imputados el expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), además de exdiputados, empresarios y particulares, según las investigaciones del Ministerio Público. La defensa de Hernández ha sostenido que el exmandatario comparecerá voluntariamente ante la justicia para enfrentar el proceso en su contra.

Del indulto en Estados Unidos al retorno a Honduras

Juan Orlando Hernández recuperó su libertad el 1 de diciembre de 2025, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le concediera un indulto el 28 de noviembre de 2025, cuando cumplía una condena de 45 años de prisión impuesta en junio de 2024 por una corte federal de Nueva York por delitos relacionados con narcotráfico y armas. Hernández ha permanecido en Estados Unidos mientras su equipo de abogados en Honduras realizan gestiones legales para garantizar su comparecencia voluntaria ante los tribunales nacionales.

Cuatro años después de su extradición