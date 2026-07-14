El Congreso no aprobó L100 millones para que diputados asistan a la final del Mundial 2026

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que el Congreso Nacional supuestamente aprobó una partida presupuestaria de 100 millones de lempiras para que los diputados asistan a la final del Mundial United de 2026, programada para el 19 de julio. Las publicaciones afirman que el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, anunció la aprobación de esos fondos. Sin embargo, es falso. No existe evidencia de que el Congreso Nacional haya presentado, discutido o aprobado una moción para asignar una partida presupuestaria de 100 millones de lempiras con ese fin. LA PRENSA Verifica confirmó con una fuente legislativa del Congreso que el tema nunca fue planteado en el pleno. Además, el propio Tomás Zambrano desmintió la información. "Comunicado. Tigre Zambrano: Creo que fue egoísta de mi parte. Es por ello que he autorizado la Partida Presupuestaria Mundialista, que es de 100 millones de lempiras. Tanto los diputados titulares como los suplentes pueden venir a ver la final del Mundial con gastos pagados", son, literalmente, las presuntas palabras de Zambrano divulgadas en una entrada de X que ha sido compartida decenas de veces desde el 13 de julio.

La desinformación comenzó a circular después de que Tomás Zambrano fuera visto junto a su hijo en el Kansas City Stadium, en Misuri, Estados Unidos, donde el 12 de julio de 2026 se disputó el partido de cuartos de final del Mundial entre Argentina y Suiza. La presencia del presidente del Congreso Nacional en ese encuentro generó cuestionamientos en redes sociales. Algunos usuarios pusieron en duda que un funcionario público pudiera costear entradas de alto valor mientras el país enfrenta múltiples necesidades sociales. Zambrano confirmó, mediante una publicación en su cuenta oficial de X, que asistió al partido de cuartos de final. La final de la Copa del Mundo se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, denominado oficialmente Estadio Nueva York-Nueva Jersey. Los finalistas se definirán en las semifinales que disputarán Argentina, España, Francia e Inglaterra los días 14 y 15 de julio. El recinto tiene una capacidad máxima de 82,500 espectadores. Según los precios oficiales publicados por la FIFA, las entradas para la final oscilan entre 7,380 y 32,970 dólares, equivalentes a entre 197,605 y 882,798 lempiras, conforme al tipo de cambio vigente al momento de esta verificación.

No se aprobó