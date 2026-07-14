Bicis tunning y vidas transformadas: el sueño de Javi para alejar a los niños de los vicios

Villanueva, Cortés.

Lo que comenzó como un encuentro casual entre un joven y cuatro niños amantes de las bicicletas, hoy se ha convertido en una iniciativa que reúne cada domingo a muchos niños en Dos Caminos, Villanueva, Cortés, con un mismo propósito: brindarles un espacio de sana convivencia, fomentar valores y mantenerlos alejados de los vicios y las malas prácticas. Detrás de este proyecto está Javier Enrique, creador del "Team Javi", una comunidad de "Bicis Tuning" que, en apenas dos meses, ha logrado convertirse en un punto de encuentro para muchas de familias que encuentran en el ciclismo una alternativa de entretenimiento saludable.

¿Cómo inició todo?

En entrevista para LA PRENSA, Javier recordó que todo nació de manera inesperada. "El proyecto nació cuando un domingo yo salí en mi bicicleta a comprar y en eso cuatro niños se me acercaron y me dijeron que les gustaba mi bici. Ellos andaban sus bicicletas modificadas y ese día nació la idea de reunirnos los domingos solo nosotros cinco para ir a dar vueltas en bicicleta", relató. Javier explicó que decidió continuar con la iniciativa al darse cuenta de que muchos menores no contaban con espacios recreativos donde pudieran disfrutar sanamente de los domingos. "Me motivé a seguir con este proyecto porque los niños no tienen un lugar adonde ir a pasar un domingo, donde ir a lucir sus bicis, donde ir a divertirse sanamente con lo que ellos más aman, que son las bicicletas. Así se crearon los domingos de quedadas de bicis para que todos puedan llevar sus bicicletas modificadas y poder intercambiar piezas o modificaciones", expresó.

Promoviendo valores, temor a Dios y la unión familiar

Más allá de admirar bicicletas personalizadas, el verdadero objetivo del proyecto es sembrar principios y ofrecer una alternativa positiva para la niñez. "Busco que los niños se acerquen a Dios primero y se alejen de los vicios, y puedan descubrir el potencial que tienen para lograr muchas cosas grandes", afirmó. Según contó, muchas familias respaldan la iniciativa al trasladar a sus hijos y sus bicicletas hasta el lugar de encuentro, convirtiendo los domingos en una jornada de convivencia familiar, amistad y compañerismo.

Además de promover el deporte y la recreación, Javier y los integrantes del grupo también trabajan para ayudar a quienes tienen bicicletas dañadas.

"Si quieren apoyar a los jóvenes se pueden comunicar conmigo a través de mis redes sociales, Javi Javi, en Facebook. No pedimos dinero, solo piezas para bicicletas, ya que muchos de ellos andan dañadas sus bicis y poco a poco entre todos les ayudamos a repararlas", manifestó.