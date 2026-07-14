Realizan lanzamiento de actividades de fiestas patrias 2026: "Honduras nos une"

TEGUCIGALPA, HONDURAS

La ministra de educación, Arely Argueta, quien preside el Comité Cívico Interinstitucional, dijo que en esta oportunidad se lanzan las actividades para celebrar el 205 aniversario de independencia patria.

Bajo el lema: " Honduras nos une", las autoridades de gobierno realizan el lanzamiento de las actividades patrias 2026.

Angélica Sandres, viceministra de Educación, dijo que los principales lineamientos que van a regir los desfiles patrios, contienen el reglamento para garantizar las actividades seguras y organizadas.

"La organización está a cargo de la Secretaria de Educación y la participación de los centros educativos será de carácter voluntario", dijo Sandres.

El proceso de inscripción de los institutos para participar en los desfiles patrios inicia el 20 de julio y finaliza el 30 de julio.

"Cada paso que den en el desfile representa el amor por Honduras" destacó la funcionaria.

Por su parte el capitán de fragata Jorge Orellana, representan de las Fuerzas Armadas, destacó que las actividades cívico militares constituyen el pilar de la celebración de las actividades patrias.

Se hará demostración de paracaidismo en el Campo de Parada Marte los días 5 y 12 de septiembre.