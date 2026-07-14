Regidor del Partido Nacional es ultimado a balazos en San Ignacio

San Ingnació, Fracisco Morazán

El regidor municipal Fredy Domingo Herrera Licona , miembro de la Corporación Municipal de San Ignacio y dirigente del Partido Nacional , fue encontrado sin vida este martes tras varios días de búsqueda en ese municipio.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo del funcionario fue localizado por familiares y pobladores que participaban en su búsqueda luego de que se reportara su desaparición.

Las primeras versiones indican que Herrera Licona presentaba varios impactos de bala, por lo que las autoridades investigan el caso como una muerte violenta.

El hallazgo ha causado consternación entre los habitantes de San Ignacio, quienes lamentan la muerte de uno de los representantes de la corporación municipal.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles oficiales sobre las circunstancias en que ocurrió el crimen ni sobre el posible móvil del ataque.

Tampoco se ha informado sobre personas sospechosas o capturas relacionadas con el hecho, mientras continúan las diligencias investigativas.

Herrera Licona era miembro del Partido Nacional y desempeñaba funciones como regidor municipal en la Alcaldía de San Ignacio.