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Revelan causa de muerte de Gaeli: fue estrangulada y ocultada en una hielera

Gaeli, una joven de 19 años, murió por estrangulamiento. Su cuerpo fue hallado dentro de una hielera y las autoridades investigan a su pareja por el crimen

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La muerte de Gaeli, una joven de apenas 19 años de edad, fue causada por asfixia mecánica por estrangulamiento, de acuerdo con información preliminar obtenida por las autoridades forenses.
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El informe establece que la víctima fue ahorcada hasta perder la vida. Además, trascendió que el cuerpo presentaba varias heridas cortantes que habrían sido provocadas con un machete, presuntamente para introducirlo en una hielera donde su pareja intentó ocultarlo antes de abandonar la escena.
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De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, una vecina escuchó los gritos de una mujer provenientes de uno de los departamentos del inmueble y decidió solicitar ayuda policial.
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Cuando los agentes llegaron al lugar e ingresaron a la vivienda señalada, encontraron a un hombre identificado como Luis “N”, de 28 años, manipulando una bolsa de plástico negra que intentaba introducir en una hielera.
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Según el reporte oficial, los uniformados inspeccionaron el contenido de la bolsa y descubrieron los restos de una mujer. Horas más tarde, las autoridades confirmaron que se trataba de Gaeli, quien mantenía una relación sentimental con el detenido.
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Tras la intervención policial, los agentes realizaron una revisión del inmueble y aseguraron un machete que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, habría sido utilizado para cometer el crimen.
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Luis “N” fue detenido en el lugar y puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones del caso.
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Aunque inicialmente se conocían pocos detalles sobre la víctima, la difusión de su identidad permitió que familiares, conocidos y usuarios de redes sociales comenzaran a compartir información sobre quién era Gaeli y cómo era su vida antes de la tragedia.
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Las publicaciones que la joven realizaba en TikTok rápidamente se viralizaron y revelaron aspectos íntimos de su día a día. En varios de sus videos aparecía junto a su hija de tres años, a quien dedicaba constantes mensajes de amor y protección.
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Las imágenes muestran a una madre joven que compartía momentos especiales con la pequeña y que expresaba abiertamente el profundo cariño que sentía por ella.
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Uno de los mensajes que más ha llamado la atención de los usuarios fue una publicación en la que dejaba claro su instinto protector hacia su hija, una frase que ahora es compartida masivamente en redes sociales.
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Además de los contenidos dedicados a la niña, Gaeli también publicaba videos cantando, bailando y compartiendo momentos con sus amistades, especialmente con quien describía como su mejor amiga.
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Las redes sociales de la joven se han convertido en un espacio de duelo, donde cientos de personas han dejado mensajes de condolencias y exigencias de justicia.
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Usuarios de distintas partes de México han expresado indignación por el crimen y han pedido que el caso sea investigado con perspectiva de género para esclarecer completamente lo ocurrido.
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De acuerdo con medios locales, Gaeli trabajaba vendiendo quesadillas para obtener ingresos y sacar adelante a su hija.
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Su entorno familiar estuvo marcado por diversas dificultades. Reportes indican que su madre permanece privada de libertad. Asimismo, se informó que la relación con su padre no era cercana, aunque actualmente él realiza los trámites para reclamar el cuerpo de la joven.
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