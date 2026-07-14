Rihanna regresa de sorpresa a los escenarios en concierto de Jay-Z

La conmemoración con varios conciertos de los 30 años de carrera de Jay-Z está siendo todo un desfile de artistas por el Yankee Stadium en Nueva York.

Y es que después de que se hayan subido a cantar con el artista reconocidos nombres como la propia Beyoncé, Alicia Keys, Eminem y hasta su hija, Blue Ivy, este domingo 12 de julio la sorpresa la ha dado Rihanna.

Esta pequeña serie de conciertos conmemoran el aniversario del disco debut de Jay-Z, Reasonable Doubt, y está invitando a grandes amigos y seres queridos para que lo acompañen sobre la tarima.

Lo que el público probablemente no esperaba era la aparición de Rihanna, que lleva varios años sin subirse a un escenario.

La intérprete de Umbrella se unió a Jay-Z para cantar juntos Run This Town y su hit B*tch Better Have My Money, con un total look negro terminado en unas gafas de sol que no se quitó en toda su aparición estelar. Como no podía ser de otra manera, el público enloqueció ante esta sorpresa única.

"¿Todos saben que estoy oxidada, verdad? Ha pasado un tiempo. ¿Todos están conmigo ahora mismo?", expresó ante el público boquiabierto, que no paraba de ovacionarla.