La modelo Paulina Porizkova se casa en Italia a sus 61 años

Estados Unidos.

¡Paulina Porizkova y Jeff Greenstein se casaron!

El 3 de julio, la modelo y el guionista de televisión, que llevaban tres años de noviazgo, se dieron el sí quiero en un ayuntamiento con vistas al lago Orta, en el norte de Italia, ante 78 invitados, antes de celebrar la recepción en la cercana Villa Crespi.

El evento fue perfecto, sobre todo porque antes de conocer a Greenstein, de 63 años, y enamorarse de él, Porizkova, de 61, estaba casi a punto de renunciar al amor.

"Llevaba cinco años en la aplicación de citas Raya y solo conseguía cinco coincidencias", cuenta a PEOPLE la exjueza de America's Next Top Model. "Las mujeres mayores como yo somos invisibles en ese tipo de sitios".

Pero Porizkova hizo match con Jeff Greenstein, quien había establecido un rango de edad de mujeres que le interesaban entre los 52 y los 60 años. "No descartaba la idea de conocer a alguien de mi edad", afirma.

Desde su primera conversación, la conexión fue instantánea. Greenstein, guionista de comedias televisivas como Will & Grace y Friends, quedó fascinado por el ingenio de la modelo checa, la primera mujer centroeuropea en aparecer en la portada de la edición de trajes de baño de Sports Illustrated. Pero vivían en mundos completamente distintos.