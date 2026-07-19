La modelo Paulina Porizkova se casa en Italia a sus 61 años

¡Paulina Porizkova y Jeff Greenstein se casaron!
El 3 de julio, la modelo y el guionista de televisión, que llevaban tres años de noviazgo, se dieron el sí quiero en un ayuntamiento con vistas al lago Orta, en el norte de Italia, ante 78 invitados, antes de celebrar la recepción en la cercana Villa Crespi.
El evento fue perfecto, sobre todo porque antes de conocer a Greenstein, de 63 años, y enamorarse de él, Porizkova, de 61, estaba casi a punto de renunciar al amor.
"Llevaba cinco años en la aplicación de citas Raya y solo conseguía cinco coincidencias", cuenta a PEOPLE la exjueza de America's Next Top Model. "Las mujeres mayores como yo somos invisibles en ese tipo de sitios".
Pero Porizkova hizo match con Jeff Greenstein, quien había establecido un rango de edad de mujeres que le interesaban entre los 52 y los 60 años. "No descartaba la idea de conocer a alguien de mi edad", afirma.
Desde su primera conversación, la conexión fue instantánea. Greenstein, guionista de comedias televisivas como Will & Grace y Friends, quedó fascinado por el ingenio de la modelo checa, la primera mujer centroeuropea en aparecer en la portada de la edición de trajes de baño de Sports Illustrated. Pero vivían en mundos completamente distintos.
@shuttterbabe Seeing supermodel Paulina Porizkova get married at 61 makes me smile. It’s a beautiful reminder that love doesn’t have a timeline. Congratulations to the happy couple! 🤍 And her dress is so gorgeous!!! @House of Gilles #paulinaporizkova #Italy #supermodel #weddingtok #justmarried ♬ original sound - Gucci
“Yo vivía en Los Ángeles y ella en Nueva York, y ninguno de los dos buscaba una relación a distancia, así que pensé que, en el mejor de los casos, había hecho una gran amiga”, dice Greenstein.
Pero con el tiempo, las conversaciones no cesaron.
“No parábamos de hablar, luego hacíamos videollamadas, después tomábamos té por videollamada, que luego se convirtió en vino por videollamada, y después en tequila por videollamada”, agregó Porizkova entre risas.
Finalmente, le envió un mensaje a Greenstein: “Pareces el hombre ideal para mí. ¿Cuándo vienes a Nueva York?”. Sentía que él cumplía con todos los requisitos intelectuales, pero quería comprobar si había química física: “¡Un mal besador es motivo de ruptura!”.
Desde esa primera cita en persona, los dos se volvieron inseparables. Greenstein finalmente se mudó a la Gran Manzana por primera vez, y comenzaron su tercera etapa juntos, e incluso lanzaron un podcast llamado 20 Good Summers, donde hablan sobre el amor y las relaciones.
Dos años después, en julio de 2025, Greenstein le propuso matrimonio y comenzaron a planear su boda.
Tras barajar varias ubicaciones, eligieron el lago Orta, en el norte de Italia, un lugar impresionante que Porizkova había descubierto años antes durante una sesión de fotos.
"Es una boda de ensueño donde nuestra familia y amigos pueden disfrutar de unas pequeñas vacaciones, ¡y todos se ven obligados a encontrarse!", bromea Porizkova, quien tiene dos hijos, Jonathan, de 32 años, y Oliver, de 28, con Ocasek, y Greenstein tiene un hijo de una relación anterior.
La pareja intercambió votos el 3 de julio en el ayuntamiento con vistas al lago. Porizkova caminó hacia el altar al son de "El Moldava" de Smetana, interpretada en directo por los hijos de Paulina, Oliver (violín) y Jonathan (guitarra), junto con su hijastro Eron (también guitarra).
Después, los 78 invitados pasearon por el pueblo hasta la lujosa Villa Crespi, un hotel de estilo neomudéjar del siglo XIX, mientras sonaba "Go All the Way" de The Raspberries.