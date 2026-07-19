Hijo de Britney Spears confirma que su madre no ha sido clonada

Jayden James Federline, de 19 años e hijo de la cantante Britney Spears, salió al paso de las teorías de conspiración que afirman que la artista fue clonada, y calificó esas especulaciones de “ridículas” durante una transmisión en vivo realizada el viernes 17 de julio.

“Me meto a TikTok y veo un video que tiene 1,2 millones de likes, y el título dice algo así como: ‘¿Sigue viva Britney Spears?’”, afirmó Jayden en el livestream. “Puedes entrar a su página y verla ahora mismo”.

El joven fue más allá en su crítica al fenómeno de la desinformación en redes sociales. “Me hace ver que mucho de lo que hay en los medios está exagerado y es falso”, declaró.

Y agregó: “La gente sabe lo crédulas que son las personas y lo usa a su favor. Cualquiera que lo ve en los medios, si tiene muchos likes, simplemente lo cree. No lo investigan”.

Jayden es hijo de Spears, de 44 años, y de su exesposo Kevin Federline. Ambos comparten también a Sean Preston, de 20 años.

Los dos jóvenes habían estado distanciados de su madre durante años, aunque recientemente la relación se ha recompuesto.

Tras el arresto de Britney Spears por conducir bajo los efectos del alcohol en marzo, el representante de la cantante confirmó que “sus hijos van a pasar tiempo con ella” y que sus seres queridos elaborarían “un plan necesario y largamente postergado para encaminarla hacia su bienestar”.

Semanas después, una fuente cercana a la familia reveló que Spears ingresó voluntariamente a un centro de tratamiento “tras varias conversaciones” con Preston y Jayden.