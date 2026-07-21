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Muere la actriz Kaylee Hottle, protagonista de "Godzilla vs Kong" en trágico accidente

La actriz perdió la vida tras sufrir un accidente de auto en la Maryland, Estados Unidos. La joven murió mientras era trasladada a un hospital cercano

Muere la actriz Kaylee Hottle, protagonista de Godzilla vs Kong en trágico accidente

La actriz Kaylee Hottle interpretó a "Jai" en "Godzilla vs Kong".
Estados Unidos.

La mañana de este martes 21 de julio se informó la muerte de la joven actriz de cine, Kaylee Hottle, famosa por sus actuaciones en las películas "Godzilla vs Kong" y "Godzilla y Kong: El nuevo imperio". La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle.

De acuerdo con el medio TMZ, la actriz de 18 años de edad, famosa por dar vida a "Jia" en las películas de "Godzilla y Kong", perdió la vida tras sufrir un accidente de auto en la Maryland, Estados Unidos. La joven murió mientras era trasladada a un hospital cercano.

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En entrevista con TMZ, Joshua Hottle contó que su hija, Kaylee Hottle, de 18 años de edad, sufrió un accidente automovilístico en Maryland, Estados Unidos. La joven actriz murió durante su trasladado a un hospital.

Kaylee Hottle fue una famosa actriz nacida en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, a lo largo de su carrera destacó por su participación en las películas "Godzilla vs Kong" y "Godzilla y Kong: El nuevo imperio", donde dio vida a "Jia". También participó en la serie "Magnum PI".

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Redacción La Prensa
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