Muere la actriz Kaylee Hottle, protagonista de "Godzilla vs Kong" en trágico accidente

Estados Unidos.

La mañana de este martes 21 de julio se informó la muerte de la joven actriz de cine, Kaylee Hottle, famosa por sus actuaciones en las películas "Godzilla vs Kong" y "Godzilla y Kong: El nuevo imperio". La noticia fue confirmada por su padre, Joshua Hottle.

De acuerdo con el medio TMZ, la actriz de 18 años de edad, famosa por dar vida a "Jia" en las películas de "Godzilla y Kong", perdió la vida tras sufrir un accidente de auto en la Maryland, Estados Unidos. La joven murió mientras era trasladada a un hospital cercano.