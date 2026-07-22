Rosalía se disculpa con Argentina por compartir un post tras el Mundial

Buenos Aires, Argentina.

A pocos días de iniciar una serie de conciertos en Buenos Aires, Rosalía quedó envuelta en una polémica por compartir en sus redes sociales un video de la actriz Mia Khalifa con su canción 'La Perla', en el que se burlaba de la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026.

La controversia comenzó un día después de la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva York, cuando Rosalía compartió un video en su cuenta de la red social TikTok en el que de Khalifa cantaba un fragmento de la canción acompañado por la frase: "Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", en referencia al triunfo de España sobre Argentina.

Junto a las imágenes se escuchaban los versos: "La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía", lo que llevó a numerosos usuarios argentinos a interpretar la publicación como una provocación y expresar su rechazo en las redes sociales.

Ante la polémica y la reacción de los argentinos, Rosalía y Mia Khalifa eliminaron el contenido de sus respectivas cuentas y este miércoles la cantante española pidió disculpas.

"Le di a compartir porque sonaba 'La perla' y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió la cantante en una historia de Instagram, junto a emojis de llanto y una bandera argentina.