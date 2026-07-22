Rebel Wilson gana una demanda por difamación

Estados Unidos.

El Tribunal Federal de Australia desestimó este miércoles la demanda por difamación presentada por la actriz australiana Charlotte MacInnes contra la actriz y directora australiana Rebel Wilson, al concluir que la denunciante no logró demostrar que las publicaciones realizadas por la estrella de Hollywood causaran un daño grave a su reputación.

La jueza Elizabeth Raper rechazó la acción judicial y ordenó además que MacInnes asuma los costes del proceso, según la sentencia dictada por el Tribunal Federal.

Durante 2024, Wilson publicó una serie de mensajes en redes sociales en los que señalaba que Maclnnes había sido víctima de un supuesto episodio de acoso sexual relacionado con la productora Amanda Ghost durante el rodaje de la película 'The Deb', debut de Wilson como directora.

MacInnes, de 28 años y protagonista del filme, negó haber presentado en ningún momento una denuncia por acoso sexual contra Ghost y sostuvo que las afirmaciones de Wilson eran falsas y que habían dañado gravemente su reputación, por lo que reclamaba una indemnización por daños.