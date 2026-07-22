Caso D4vd y Celeste Rivas: Presentan fotos de cómo quedó el cuerpo de la adolescente

Estados Unidos.

La Fiscalía de Los Ángeles presentó este martes fotografías del cuerpo de Celeste Rivas Hernández, entre las primeras pruebas expuestas en la audiencia preliminar que definirá si el rapero D4vd enfrenta un juicio por asesinato en primer grado por la muerte de la menor, cuyos restos fueron hallados en un vehículo del artista.

El cantante, cuyo nombre real es David Anthony Burke, de 21 años, está acusado del homicidio de Celeste, de 14 años, en un caso que ha acaparado titulares internacionales.

La Fiscalía de Los Ángeles presentó las fotos del cadáver mutilado encontrado el pasado 8 de septiembre, un día después del que habría sido su decimoquinto cumpleaños, en un Tesla propiedad del rapero, que había sido remolcado por estar abandonado en una calle de West Hollywood.

Las fotografías mostraban imágenes del torso descuartizado, según información citada por Los Angeles Times.

El detective Josh Byers, del Departamento de Policía de Los Ángeles, testificó en el tribunal que la joven no pudo ser reconocida inmediatamente por el estado de descomposición en el que se encontraba.

Como parte de las pruebas también se mostró la grabación de la cámara corporal de un policía que interrogó al rapero en su vivienda en Hollywood sobre Rivas Hernández.

El cantante que se mostró tranquilo en el video en el que aseguró que no la había visto en bastante tiempo y que ella le dijo que tenía 18 años.