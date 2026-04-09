Congreso aprueba juicio político contra Marlon Ochoa y lo suspenden de su cargo

Tegucigalpa, Honduras

El Congreso Nacional aprobó este jueves la denuncia de juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, por "actuaciones antidemocráticas" en las pasadas elecciones generales de 2025 en Honduras. La decisión, que fue adoptada con 91 votos por cuatro bancadas del Congreso Nacional (sin el aval de dos diputados liberales ni toda la bancada de Libre), abre formalmente el proceso legislativo para determinar responsabilidades políticas del consejero Marlon Ochoa, en medio de un ambiente polarizado dentro del hemiciclo. La denuncia de juicio también incluye al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, y los magistrados suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta.

Durante la sesión, la Junta Directiva del Congreso Nacional procedió a dar lectura formal a la denuncia de juicio político, paso necesario para su admisión. El proceso contempla, además, la suspensión del funcionario de su cargo mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes. Asimismo, se aprobó la conformación de una comisión especial conformada por diputados liberales y nacionalistasencargada de analizar los méritos de la denuncia y emitir un dictamen que determine si procede o no la destitución definitiva del consejero Marlon Ochoa. Minutos antes de terminar la lectura de la denuncia se conoció la renuncia al cargo de la consejera suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Karen Rodríguez, decisión que la deja fuera del juicio político. Entre el bullicio de los silbatos activados por los diputados de Libre, la lectura de la denuncia se extendió por casi una hora donde se expuso las responsabilidades atribuidas a los enjuiciados como la parálisis deliberada de los órganos electorales en tiempos cruciales, la manipulación de evidencias, la intimidación a otros funcionarios, entre otros.

Denuncias por el papel que jugó Marlon Ochoa en las elecciones