Congreso aprueba juicio político contra Marlon Ochoa y lo suspenden de su cargo

El Congreso Nacional aprobó este jueves la denuncia de juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, por "actuaciones antidemocráticas" en las pasadas elecciones generales de 2025 en Honduras.
La decisión, que fue adoptada con 91 votos por cuatro bancadas del Congreso Nacional (sin el aval de dos diputados liberales ni toda la bancada de Libre), abre formalmente el proceso legislativo para determinar responsabilidades políticas del consejero Marlon Ochoa, en medio de un ambiente polarizado dentro del hemiciclo.
La denuncia de juicio también incluye al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, y los magistrados suplentes Lourdes Maribel Mejía Estapé y Gabriel Gutiérrez Peralta.
Durante la sesión, la Junta Directiva del Congreso Nacional procedió a dar lectura formal a la denuncia de juicio político, paso necesario para su admisión. El proceso contempla, además, la suspensión del funcionario de su cargo mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
Asimismo, se aprobó la conformación de una comisión especial conformada por diputados liberales y nacionalistasencargada de analizar los méritos de la denuncia y emitir un dictamen que determine si procede o no la destitución definitiva del consejero Marlon Ochoa.
Minutos antes de terminar la lectura de la denuncia se conoció la renuncia al cargo de la consejera suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Karen Rodríguez, decisión que la deja fuera del juicio político.
Entre el bullicio de los silbatos activados por los diputados de Libre, la lectura de la denuncia se extendió por casi una hora donde se expuso las responsabilidades atribuidas a los enjuiciados como la parálisis deliberada de los órganos electorales en tiempos cruciales, la manipulación de evidencias, la intimidación a otros funcionarios, entre otros.
Denuncias por el papel que jugó Marlon Ochoa en las elecciones
Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras por el partido Libre, fue blanco de múltiples denuncias de opositores durante y después de las elecciones generales de noviembre de 2025, principalmente del Partido Nacional y Liberales, quienes lo acusan de haber obstruido el proceso electoral y promover agendas partidistas.
Ochoa denunció públicamente 26 audios que, supuestamente involucraban a la consejera Cossette López dando instrucciones irregulares para realizar un "fraude electoral" en las elecciones de 2025, presentándolos ante el Ministerio Público en octubre de ese año para evidenciar manipulaciones en el TREP y el escrutinio.
Tras las denuncias, el funcionario impulsó la retención de 28,861 actas por inconsistencias biométricas, falta de firmas y errores en balances de votos, proponiendo un escrutinio especial del 100% para garantizar transparencia, lo que opositores como la consejera Cossette López (PN) y Ana Paola Hall (PL) interpretaron como dilación partidista.
Durante el escrutinio postelectoral, Ochoa se negó a avalar la declaratoria oficial de la victoria del Partido Nacional (con Nasry 'Tito' Asfura como presidente electo), denunciando fraude y usurpación de la voluntad popular, lo que generó críticas de Hall y López por socavar la institucionalidad y generar crisis innecesarias.