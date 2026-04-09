Karen Rodríguez renuncia al CNE tras apertura de juicio político

Tegucigalpa, Honduras

La consejera suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Karen Rodríguez, presentó la noche de este jueves su renuncia al cargo, luego de que en el Congreso Nacional de Honduras se diera lectura a una denuncia de juicio político en su contra.

La decisión fue conocida durante la sesión legislativa en la que diputados informaron sobre la apertura de procesos similares contra otros funcionarios vinculados a organismos electorales del país.

En la misma jornada se mencionó al consejero propietario del CNE, Marlon Ochoa; al magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán; así como a la magistrada suplente Lourdes Maribel Mejía Estapé y al magistrado suplente Gabriel Gutiérrez Peralta.

La lectura de estas denuncias forma parte del procedimiento legislativo previo a que el pleno determine si admite o no las solicitudes de juicio político planteadas por los congresistas.

La información continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el trámite que seguirá este proceso en el Legislativo.

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