La Policía despliega drones y unidades motorizadas en estos sectores de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Estas acciones se desarrollan en el marco del plan “Barrios y Comunidades Seguras” , que busca fortalecer la presencia policial en sectores considerados de alta incidencia delictiva dentro de San Pedro Sula.

La Policía Nacional ha intensificado sus acciones operativas en la ciudad mediante el uso de unidades motorizadas y tecnología de drones, como parte de una estrategia integral orientada a prevenir y disuadir el delito.

Entre los sectores intervenidos por la Policía Nacional destacan colonias como Trejo, Río Piedras, La Dubón y Bella Vista, así como Barrio Medina, Cabañas, Jardines del Valle, el bulevar del Norte, Monte Fresco, La Unión y las inmediaciones del Estadio Olímpico.

Noel Pérez, El vocero regional de la institución, informó que además de los patrullajes móviles, se han instalado puntos fijos en zonas estratégicas para mejorar la vigilancia.

Entre estos puntos se encuentran la Gran Terminal, el bulevar Juan Pablo II y los accesos a colonias priorizadas, donde se mantiene presencia constante de agentes policiales.

Las unidades motorizadas han sido clave para reforzar la cobertura de seguridad, permitiendo una respuesta más rápida ante cualquier incidente y brindando vigilancia en eventos municipales.

Asimismo, el uso de drones ha permitido ampliar el monitoreo aéreo en tiempo real, facilitando la identificación de situaciones sospechosas y fortaleciendo la capacidad de reacción de los equipos en tierra.

Para la ejecución de estos operativos, la Policía dispone de agentes capacitados y equipados con la logística necesaria, trabajando de forma coordinada en tareas de vigilancia, control y respuesta inmediata.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de la Fuerza de Intervención Focalizada, estrategia que busca consolidar un modelo de seguridad preventiva en el valle de Sula.

Como parte de los resultados operativos, también se han intensificado los controles viales a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), con el objetivo de reducir riesgos en las carreteras.

Durante recientes operativos en distintos puntos de la ciudad, se reportó un total de 114 faltas cometidas por conductores, lo que derivó en el decomiso de múltiples licencias de conducir.

Las infracciones fueron clasificadas bajo los artículos 98, 99 y 100 de la Ley de Tránsito, destacando principalmente conductas de riesgo al volante que ponen en peligro la seguridad vial.

Los controles se desarrollaron en sectores estratégicos como el bulevar del Sur, el bulevar del Norte, la carretera CA-4 hacia el occidente del país y el bulevar del Este a la altura de Viveros.