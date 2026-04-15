  1. Inicio
  2. · San Pedro

La Dipampco desmantela sistema de cámaras usado por criminales en esta colonia de SPS

Las autoridades hacen llamado a la población para denunciar de forma anónima cualquier instalación sospechosa a través de la línea 143 y el número 3399-4862

  • Actualizado: 15 de abril de 2026 a las 09:11 -
  • Ana Reyes Mendoza
La Dipampco desmantela sistema de cámaras usado por criminales en esta colonia de SPS

Las autoridades señalaron que los dispositivos se colocaron en lugares clave para vigilar el movimiento de patrullas policiales.

 Foto: Cortesía
San Pedro Sula, Honduras.

La criminalidad continúa acechando distintos sectores de la capital industrial del país, mientras las autoridades intensifican sus operativos para contrarrestar el accionar de estructuras delictivas que han sofisticado sus métodos de vigilancia en barrios y colonias.

En las últimas horas, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en coordinación con unidades de la Policía Nacional, ejecutó el desmantelamiento de una red ilegal de cámaras de vigilancia en el sector de Villa Florencia.

Advierten de impacto “insostenible” en el costo de la canasta básica en Honduras

El operativo forma parte de una serie de acciones dirigidas a debilitar las capacidades operativas de grupos criminales que buscan mantener control territorial en zonas urbanas estratégicas.

De acuerdo con información oficial, la estructura desarticulada utilizaba tecnología avanzada para monitorear en tiempo real la presencia de patrullas policiales en la zona.

Las autoridades indicaron que los dispositivos estaban instalados en puntos estratégicos, lo que permitía a los delincuentes observar el movimiento de vehículos policiales y anticipar operativos.

Además, el sistema facilitaba el control sobre el ingreso y salida de personas en la colonia, generando un ambiente de vigilancia constante sobre los residentes.

La portavoz policial explicó que este tipo de mecanismos ilegales evidencia el nivel de organización de las estructuras criminales que operan en el sector.

Durante la intervención, no solo se procedió al retiro físico de los equipos, sino que también participaron peritos técnicos especializados de la Policía Nacional.

Estos expertos realizarán un análisis detallado en la escena para determinar el origen y funcionamiento de los dispositivos instalados y detectar el centro de monitoreo.

Tras las evaluaciones, se confirmó que el sistema no pertenecía a ninguna red de seguridad autorizada ni formaba parte de programas comunitarios legales.

Los peritos establecieron que las cámaras contaban con tecnología de alta resolución y estaban conectadas a un sistema más amplio de monitoreo clandestino.

Asimismo, se verificó que el sistema incluía capacidades de captura de audio, lo que representaba una grave violación a la privacidad de los habitantes.

Las autoridades señalaron que este tipo de vigilancia ilegal también pone en riesgo la seguridad de los agentes policiales durante sus operaciones.

Pronostican días secos y temperaturas elevadas en San Pedro Sula

Con el desmantelamiento de esta red, las fuerzas de seguridad consideran que se debilita significativamente la capacidad de respuesta de los grupos criminales en la zona.

Finalmente, la Dipampco reiteró el llamado a la población para denunciar de forma anónima cualquier instalación sospechosa a través de la línea 143 y el número 3399-4862, como parte del esfuerzo por recuperar los espacios públicos afectados por la criminalidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Ana Reyes Mendoza
Ana Reyes Mendoza
Periodista

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con más de 15 años de experiencia en la cobertura de temas policiales, judiciales, educativos y migratorios.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias