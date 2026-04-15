La Dipampco desmantela sistema de cámaras usado por criminales en esta colonia de SPS

San Pedro Sula, Honduras.

En las últimas horas, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en coordinación con unidades de la Policía Nacional, ejecutó el desmantelamiento de una red ilegal de cámaras de vigilancia en el sector de Villa Florencia.

La criminalidad continúa acechando distintos sectores de la capital industrial del país, mientras las autoridades intensifican sus operativos para contrarrestar el accionar de estructuras delictivas que han sofisticado sus métodos de vigilancia en barrios y colonias.

El operativo forma parte de una serie de acciones dirigidas a debilitar las capacidades operativas de grupos criminales que buscan mantener control territorial en zonas urbanas estratégicas.

De acuerdo con información oficial, la estructura desarticulada utilizaba tecnología avanzada para monitorear en tiempo real la presencia de patrullas policiales en la zona.

Las autoridades indicaron que los dispositivos estaban instalados en puntos estratégicos, lo que permitía a los delincuentes observar el movimiento de vehículos policiales y anticipar operativos.

Además, el sistema facilitaba el control sobre el ingreso y salida de personas en la colonia, generando un ambiente de vigilancia constante sobre los residentes.

La portavoz policial explicó que este tipo de mecanismos ilegales evidencia el nivel de organización de las estructuras criminales que operan en el sector.

Durante la intervención, no solo se procedió al retiro físico de los equipos, sino que también participaron peritos técnicos especializados de la Policía Nacional.

Estos expertos realizarán un análisis detallado en la escena para determinar el origen y funcionamiento de los dispositivos instalados y detectar el centro de monitoreo.

Tras las evaluaciones, se confirmó que el sistema no pertenecía a ninguna red de seguridad autorizada ni formaba parte de programas comunitarios legales.

Los peritos establecieron que las cámaras contaban con tecnología de alta resolución y estaban conectadas a un sistema más amplio de monitoreo clandestino.

Asimismo, se verificó que el sistema incluía capacidades de captura de audio, lo que representaba una grave violación a la privacidad de los habitantes.

Las autoridades señalaron que este tipo de vigilancia ilegal también pone en riesgo la seguridad de los agentes policiales durante sus operaciones.