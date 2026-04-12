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Caen dos peligrosos líderes de la MS-13 que sembraban terror en Choloma

En una operación ejecutada en las últimas horas en Choloma, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) logró la captura de dos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13).

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