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Sucesos
Caen dos peligrosos líderes de la MS-13 que sembraban terror en Choloma
En una operación ejecutada en las últimas horas en Choloma, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) logró la captura de dos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13).
Redacción La Prensa
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Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 21:04
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Redacción La Prensa
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