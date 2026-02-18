DNVT desplegará drones para reforzar la vigilancia vial en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

La medida surge tras múltiples quejas ciudadanas por congestionamientos en distintos puntos estratégicos, especialmente en horas pico , donde el flujo vehicular colapsa debido al alto parque automotor y la limitada infraestructura vial.

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) pondrá en funcionamiento un sistema de vigilancia aérea con drones para reforzar el control del tráfico vehicular en San Pedro Sula, como parte de una estrategia orientada a modernizar la gestión vial en la ciudad.

La tecnología ya se encuentra en la ciudad y actualmente el personal asignado de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), está en proceso de capacitación especializada para garantizar el uso adecuado de los equipos.

Las autoridades explicaron que el monitoreo aéreo permitirá identificar en tiempo real accidentes, embotellamientos, bloqueos y conductas imprudentes, facilitando la toma de decisiones inmediatas para enviar patrullas motorizadas y descongestionar las vías afectadas con mayor rapidez y precisión.

Carlos González, jefe de la DNVT, explicó que el uso de drones no reemplazará la presencia policial en las calles, sino que servirá como herramienta complementaria para optimizar recursos humanos.

El jefe policial detalló que mediante sobrevuelos estratégicos podrán detectar puntos críticos de tráfico, documentar infracciones como irrespetar semáforos en rojo, realizar “piques” ilegales o maniobras temerarias, y aplicar sanciones conforme a lo establecido en la Ley de Tránsito.

San Pedro Sula continúa siendo la ciudad con mayor carga vehicular del país. Aunque no existe una cifra exacta debido a que muchos propietarios registran sus vehículos en otros municipios para reducir costos de tasas municipales, se estima que más de 700 mil automotores están inscritos oficialmente.

A esto se suma una población flotante diaria que supera los 300 mil vehículos provenientes de zonas como Choloma, Puerto Cortés y sectores del occidente del país, lo que incrementa considerablemente la presión sobre las vías urbanas.

En cuanto a estadísticas, las autoridades informaron que durante 2026 se registra una leve reducción en la mortalidad por accidentes de tránsito, con 20 personas fallecidas hasta la fecha, una menos que el año anterior en el mismo período.

Asimismo, se reportan 21 lesionados menos en comparación con 2025. Sin embargo, el promedio continúa siendo significativo, con alrededor de 17 accidentes diarios en la ciudad, muchos de ellos colisiones leves que, aunque no dejan víctimas graves, deben registrarse oficialmente para efectos legales y de seguros.

Las autoridades subrayaron que gran parte de los accidentes involucran a motociclistas, quienes continúan siendo el grupo más vulnerable en las vías públicas.

No obstante, la implementación de operativos permanentes para exigir el uso de chalecos reflectivos durante la noche ha comenzado a mostrar resultados positivos, reflejándose en la disminución de personas lesionadas dentro de este sector. La DNVT considera que estas medidas preventivas están contribuyendo a una cultura vial más responsable.

Otro de los beneficios del uso de drones será la capacidad de evaluar rutas alternas en tiempo real. En situaciones de emergencia, como accidentes de gran magnitud o bloqueos inesperados, el monitoreo aéreo permitirá identificar caminos secundarios para redirigir el tráfico y evitar mayores retrasos. Esta información también facilitará que las unidades policiales lleguen con mayor rapidez al lugar de los hechos.

En relación con accidentes recientes de carácter fatal, la sección de Investigación de Accidentes de Tránsito mantiene procesos activos para esclarecer responsabilidades. Las autoridades reiteraron que cada caso es analizado con rigor técnico y profesionalismo, con el objetivo de brindar respuestas claras a las familias afectadas y garantizar que se aplique la ley conforme corresponde.

“Creo que la implementación de drones es un gran avance para San Pedro Sula, la tecnología permitirá detectar congestionamientos y accidentes en tiempo real, lo que ayudará a que la policía actúe más rápido y eficiente.

Además, puede documentar infracciones sin depender solo de reportes de los ciudadanos. En una ciudad con tanto tráfico y vehículos circulando a diario, este sistema puede salvar vidas y mejorar la movilidad”, expresó Ana Martínez, residente de la colonia Satélite.

“Para mí, sería mejor que aumentaran el número de policías en los puntos conflictivos de la ciudad, la presencia física de agentes genera orden inmediato y hace que los conductores respeten la ley de tránsito.

Los drones son útiles, pero no pueden reemplazar la autoridad visible en las calles, sobre todo en horas pico donde el tráfico es un caos y se necesitan intervenciones directas”, manifestó José Ramírez, conductor y comerciante local.

La DNVT también destacó que, aunque las estadísticas muestran un leve incremento en la cantidad total de accidentes reportados, muchos corresponden a incidentes menores, como daños materiales o rayones en vehículos estacionados.

Estos eventos forman parte del registro oficial, lo que puede generar la percepción de un aumento significativo, aunque no necesariamente implique mayor gravedad en términos de víctimas.