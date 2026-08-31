Precio del dólar este lunes 31 de agosto en Honduras: baja frente al lempira

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este lunes 31 de agosto una leve baja frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en 26.8661 lempiras por dólar, mientras que la venta se ubicó en 27.0004 lempiras. Ambas tasas disminuyeron 0.0006 lempiras respecto al viernes 28 de agosto, cuando se situaron en 26.8667 y 27.0010 lempiras, respectivamente.
El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado cambiario hondureño. Sus variaciones pueden incidir en operaciones relacionadas con importaciones, pagos en moneda extranjera y remesas familiares.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia, con base en los resultados de la subasta de divisas. La cotización puede variar de una jornada a otra, de acuerdo con los datos oficiales publicados por la institución.
El Banco Central actualiza el tipo de cambio de referencia en los días correspondientes a las operaciones del mercado cambiario.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.