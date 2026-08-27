Precio del dólar este jueves 27 de agosto en Honduras: así quedó el tipo de cambio

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este jueves 27 de agosto un nuevo incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en L26.8532 por dólar, mientras que la de venta se ubicó en L26.9875. Ambas cotizaciones aumentaron L0.0010 respecto al miércoles 26 de agosto, cuando se encontraban en L26.8522 y L26.9865, respectivamente.

El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado cambiario nacional. Sus variaciones son seguidas por empresas y ciudadanos que realizan transacciones en dólares, así como por quienes reciben remesas familiares.