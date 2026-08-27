Precio del dólar este jueves 27 de agosto en Honduras: así quedó el tipo de cambio

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este jueves 27 de agosto un nuevo incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en L26.8532 por dólar, mientras que la de venta se ubicó en L26.9875. Ambas cotizaciones aumentaron L0.0010 respecto al miércoles 26 de agosto, cuando se encontraban en L26.8522 y L26.9865, respectivamente.
El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado cambiario nacional. Sus variaciones son seguidas por empresas y ciudadanos que realizan transacciones en dólares, así como por quienes reciben remesas familiares.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia, por lo que la cotización puede variar de una jornada a otra. El valor oficial funciona como referencia para las operaciones del mercado cambiario hondureño.
El Banco Central actualiza el tipo de cambio de forma diaria, de acuerdo con los datos oficiales disponibles para cada jornada.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.