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Top de las 10 peores selecciones del Mundial 2026: tres de Concacaf en la lista

Tres selecciones de la Concacaf en el listado de las peores 10 del Mundial 2026.

Top de las 10 peores selecciones del Mundial 2026: tres de Concacaf en la lista
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Así quedó la clasificación oficial de las 10 peores selecciones del Mundial 2026 tras la fase de grupos. Este fue el orden de los diez equipos nacionales con menor rendimiento en la Copa del Mundo.
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Puesto 48 - Irak: Los asiáticos quedaron en último puesto de la Copa del Mundo 2026.
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La Selección de Irak fue última del Grupo I con 0 puntos, un gol a favor y 12 en contra; diferencia de -11.
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Puesto 47 - Túnez: Los africanos quedaron penúltimos del Mundial 2026.
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La Selección de Túnez fue última del Grupo F con 0 puntos, dos goles a favor y 12 en contra; diferencia de -10.
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Puesto 46 - Uzbekistán: Los asiáticos terminaron el Mundial como antepenúltimos de las peores del certamen en su primera Copa del Mundo.
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Uzbekistán fue última del Grupo K del Mundial 2026 con 0 puntos, dos goles a favor y 11 en contra; diferencia de -9.
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Puesto 45 - Haití: La Selección de Concacaf terminó como la cuarta peor del Mundial 2026 en su regreso a la Copa del Mundo después de 52 años de ausencia.
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La selección haitiana acabó en el puesto 45 al ser última del Grupo C con 0 puntos, dos goles a favor y ocho en contra; diferencia de -6.
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Puesto 44 - Jordania: Primera participación para esta selección asiática que concluyó en el lugar 44 del Mundial 2026.
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La Selección de Jordania se quedó con 0 puntos, tres goles a favor y ocho en contra; diferencia de -5.
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Puesto 43 - Panamá: La selección centroamericana fue la sexta peor del Mundial 2026, siendo una decepción para la Concacaf.
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Panamá fue la única selección que no anotó goles en el Mundial 2026, quedando con 0 puntos y cuatro goles en contra; diferencia de -4.
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Puesto 42 - Curazao: Es la tercera selección de Concacaf entre las 10 peores del certamen, en su caso como la séptima peor del Mundial 2026.
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Curazao fue última del Grupo E del Mundial 2026 con un punto, un gol a favor a nueve en contra; diferencia de -8.
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Puesto 41 - Qatar: Los asiáticos terminaron como la octava peor de la Copa del Mundo.
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La selección qatarí fue última del Grupo B del Mundial 2026 con un punto de un empate, dos goles a favor y 10 en contra (sufrió dos derrotas); diferencia de -8.
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Puesto 40 - Nueva Zelanda: Los oceánicos concluyeron como la novena peor de United 2026.
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Nueva Zelanda fue última del Grupo G del Mundial 2026, registrando un punto, cuatro goles a favor y 10 en contra; diferencia de -6.
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Puesto 39 - República Checa: Los europeos terminaron el Mundial como la décima peor selección de la Copa del Mundo con un punto, dos goles a favor y seis en contra; diferencia de -4.
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República Checa acabó última del Grupo A tras dos derrotas y un empate. Las otras selecciones que quedaron últimas fueron Turquía con 3 puntos y Arabia Saudita junto a Uruguay con dos unidades.
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