Cuadro de octavos del Mundial 2026: cruces, fechas, horarios y selecciones clasificadas

Nadie esperaba superioridad absoluta, pero en la realidad Inglaterra y Bélgica debieron prodigarse este miércoles más de lo esperado para sellar su pase a los octavos de final del Mundial 2026, en tanto que Estados Unidos debió pasar un disgusto antes de eliminar a Bosnia y Herzegovina. Los tres organizadores de la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo de la FIFA han superado la primera prueba de eliminación directa de los dieciseisavos de final.

Inglaterra abrió la actividad del día y se llevó un susto frente a la República Democrática del Congo, que empezó ganando con gol de Brian Cipenga, pero en la segunda parte apareció la calidad goleadora de Harry Kane para firmar un doblete y la clasificación inglesa. La renacida Bélgica también se levantó de un 0-2 en contra ante Senegal. Habib Diarra e Ismaila Sarr pusieron por delante a la selección senegalesa antes de que un gol de Romelu Lukaku y un doblete de Youri Tielemans, marcando el segundo tanto en el minuto 125 de penal, remontaran para los belgas.

Estados Unidos cerró funciones en el Levi's Stadium de Santa Clara (California) tras superar por 2-0 a Bosnia y Herzegovina con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman. Inglaterra ha quedado en ruta de colisión con México en los octavos de final del Mundial 2026, y Bélgica se verá las caras con Estados Unidos en la siguiente ronda.

5⃣ duelos confirmados para los Octavos de Final de la #CopaMundialFIFA. ✨ pic.twitter.com/4wELwUorCy — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 2, 2026

Así van los cruces de octavos de final del Mundial 2026:

• Canadá vs Marruecos - Sábado 4 de julio | 11:00 AM en RG Stadium de Houston. • Paraguay vs Francia - Sábado 4 de julio | 3:00 PM en Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field). • Brasil vs Noruega - Domingo 5 de julio | 2:00 PM en Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium). • México vs Inglaterra - domingo 5 de julio | 6:00 PM en Ciudad de México (Estadio Azteca). • Estados Unidos vs Bélgica - Lunes 6 de julio | 6:00 PM en Seattle (Lumen Field).

Cruces confirmados de dieciseisavos de final: