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Cuadro de octavos del Mundial 2026: cruces, fechas, horarios y selecciones clasificadas

Ya hay cinco cruces confirmados de los octavos de final del Mundial 2026.

Cuadro de octavos del Mundial 2026: cruces, fechas, horarios y selecciones clasificadas

El Mundial 2026 sigue avanzando y hay cruces confirmados para los octavos de final.

Nadie esperaba superioridad absoluta, pero en la realidad Inglaterra y Bélgica debieron prodigarse este miércoles más de lo esperado para sellar su pase a los octavos de final del Mundial 2026, en tanto que Estados Unidos debió pasar un disgusto antes de eliminar a Bosnia y Herzegovina.

Los tres organizadores de la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo de la FIFA han superado la primera prueba de eliminación directa de los dieciseisavos de final.

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Inglaterra abrió la actividad del día y se llevó un susto frente a la República Democrática del Congo, que empezó ganando con gol de Brian Cipenga, pero en la segunda parte apareció la calidad goleadora de Harry Kane para firmar un doblete y la clasificación inglesa.

La renacida Bélgica también se levantó de un 0-2 en contra ante Senegal. Habib Diarra e Ismaila Sarr pusieron por delante a la selección senegalesa antes de que un gol de Romelu Lukaku y un doblete de Youri Tielemans, marcando el segundo tanto en el minuto 125 de penal, remontaran para los belgas.

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Estados Unidos cerró funciones en el Levi's Stadium de Santa Clara (California) tras superar por 2-0 a Bosnia y Herzegovina con goles de Folarin Balogun y Malik Tillman.

Inglaterra ha quedado en ruta de colisión con México en los octavos de final del Mundial 2026, y Bélgica se verá las caras con Estados Unidos en la siguiente ronda.

Así van los cruces de octavos de final del Mundial 2026:

Canadá vs Marruecos - Sábado 4 de julio | 11:00 AM en RG Stadium de Houston.

Paraguay vs Francia - Sábado 4 de julio | 3:00 PM en Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field).

Brasil vs Noruega - Domingo 5 de julio | 2:00 PM en Nueva York / Nueva Jersey (MetLife Stadium).

México vs Inglaterra - domingo 5 de julio | 6:00 PM en Ciudad de México (Estadio Azteca).

Estados Unidos vs Bélgica - Lunes 6 de julio | 6:00 PM en Seattle (Lumen Field).

Cruces confirmados de dieciseisavos de final:

Bélgica 3-2 Senegal | 1 de julio | (Finalizado).

Inglaterra 2 - 1 RD Congo | 1 de julio | (Finalizado).

Sudáfrica 0 - 1 Canadá | 28 de junio | (Finalizado).

Brasil 1 - 2 Japón | 29 de junio | (Finalizado).

Alemania 1 (3) - 1 (4) Paraguay | 29 de junio | (Finalizado).

Países Bajos 1 (2) - 1 (3) Marruecos | 30 de junio | (Finalizado).

Costa de Marfil 1-2 Noruega | 30 de junio | (Finalizado).

Francia 3-0 Suecia | 30 de junio | (Finalizado).

México 2-0 Ecuador | 1 de julio | (Finalizado).

Estados Unidos 2-0 Bosnia | 2 de julio | (Finalizado).

España vs Austria | 2 de julio | 1:00 PM | Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium).

Portugal vs Croacia | 2 de julio | 5:00 PM | Estadio de Toronto (BMO Field).

Suiza vs Argelia | 2 de julio | 9:00 PM | Estadio de Vancouver (BC Place).

Australia vs Egipto | 3 de julio | 12:00 M | Estadio de Dallas (AT&T Stadium).

Argentina vs Cabo Verde | 3 de julio | 4:00 PM | Estadio de Miami (Hard Rock Stadium).

Colombia vs Ghana | 3 de julio | 7:30 PM | Estadio de Kansas City (Arrowhead Stadium).

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Redacción La Prensa
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