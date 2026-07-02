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“Serpiente barba amarilla estaba debajo de la cama”: esposo de Darling Hércules relata el ataque

El esposo de Darling Hércules relató la mordedura de serpiente barba amarilla y cómo intentaron ayudarla: “El pie lo tenía morado... le pusimos una faja y un hule”

“Serpiente barba amarilla estaba debajo de la cama”: esposo de Darling Hércules relata el ataque
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La muerte de Darling Hércules continúa generando consternación en Choloma, Cortés. Su esposo relató cómo ocurrieron los hechos el día en que la joven fue mordida por una serpiente barba amarilla, una de las especies venenosas más peligrosas que habitan en Honduras.
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Según su testimonio, Darling se encontraba visitando a una tía cuando ocurrió el incidente. La mujer estaba sentada junto a su abuela, cerca de una cama dentro de la vivienda.
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"Ella le iba a dar comida a una tía y estaba sentada con su abuelita. Cuando se levantó, la serpiente estaba debajo de la cama y la mordió", recordó el esposo.
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Tras el ataque, Darling alertó a sus familiares al sentir la mordedura.

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"Ella dijo que algo la había mordido y cuando revisaron se dieron cuenta de que era una culebra", relató.
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Los presentes siguieron al reptil, lograron atraparlo y posteriormente lo mataron para evitar que atacara a otra persona.
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Mientras tanto, familiares organizaron de inmediato el traslado de la joven a un centro asistencial. Su esposo explicó que en ese momento él se encontraba trabajando y que un primo de Darling la llevó inicialmente a una clínica privada de la zona.
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"El doctor la revisó y la remitió de emergencia al hospital Mario Catarino Rivas", manifestó.
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El traslado hacia el principal centro hospitalario del norte del país se realizó en una ambulancia de la Cruz Roja y tomó entre 40 y 45 minutos, según relató.
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Al llegar al hospital, Darling fue ingresada al área de emergencias, donde recibió atención médica. Su esposo aseguró que los médicos la evaluaron, le administraron suero intravenoso y medicamentos para aliviar los síntomas que presentaba.
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"El pie lo tenía morado por la mordedura. Nosotros le habíamos puesto una faja y un hule para que no le subiera el veneno", explicó.
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Darling permaneció varios días luchando por su vida, pero finalmente falleció a causa de las complicaciones derivadas de la mordedura..
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El caso ha cobrado relevancia debido a las denuncias de familiares, quienes sostienen que la joven no recibió a tiempo el tratamiento antiofídico requerido para contrarrestar los efectos del veneno de la serpiente
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Darling Hércules trabajaba en un negocio de venta de pollo chuco en la aldea La Jutosa, en Choloma. Su fallecimiento ha causado dolor entre familiares, amigos y vecinos de la comunidad.
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Las autoridades sanitarias no han emitido un informe oficial sobre las circunstancias médicas que rodearon el caso. Su muerte dejó en la orfandad a cuatro menores y sumió en el dolor a su esposo, familiares y amigos.
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