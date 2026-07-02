“Serpiente barba amarilla estaba debajo de la cama”: esposo de Darling Hércules relata el ataque

La muerte de Darling Hércules, una joven madre de cuatro hijos que fue mordida por una serpiente barba amarilla en Choloma, continúa generando consternación entre sus familiares, quienes ahora cuestionan la atención médica que recibió y aseguran que el antídoto fue suministrado demasiado tarde.Darling se ganaba la vida trabajando en un negocio de venta de pollo chuco en la aldea La Jutosa. El pasado 15 de junio, alrededor de las 5:00 de la tarde, sufrió la mordedura de una serpiente considerada entre las más venenosas que habitan en Honduras.Según relató su esposo, todo ocurrió cuando la joven se encontraba visitando a familiares. Darling se había levantado para llevar comida a una tía cuando fue atacada por el reptil que permanecía oculto debajo de una cama.“Ella estaba con su abuelita cuando sintió la mordedura y dijo que algo la había picado. Después se dieron cuenta de que era una culebra, la siguieron, la atraparon y la mataron”, narró.Tras el incidente, un familiar la trasladó inicialmente a una clínica privada en Choloma. Sin embargo, debido a la gravedad del caso, fue remitida de emergencia al hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula.El esposo recordó que el traslado en ambulancia tomó entre 40 y 45 minutos. Al llegar al centro asistencial, Darling fue atendida en la sala de emergencias, donde le realizaron exámenes y le administraron medicamentos para el dolor.De acuerdo con la versión de la familia, el personal médico tomó varias muestras de sangre para determinar si existía presencia de veneno en el organismo. Según les informaron, los resultados no evidenciaban intoxicación por el ataque de la serpiente.Los familiares aseguran que esa evaluación llevó a que Darling fuera dada de alta pocas horas después de ingresar al hospital. Sin embargo, afirman que ya presentaba síntomas preocupantes, entre ellos vómitos y episodios hemorrágicos.Durante la noche permaneció en la vivienda de una hermana, pero al día siguiente su estado de salud empeoró drásticamente. El dolor en la pierna afectada aumentó y nuevamente fue trasladada al hospital.La familia sostiene que durante esas primeras 24 horas el veneno continuó avanzando en su organismo sin recibir el tratamiento específico para neutralizarlo, provocando severas complicaciones en órganos vitales.Según sus allegados, cuando finalmente se determinó la necesidad del suero antiofídico, el medicamento no estaba disponible en la cantidad requerida. Afirman que algunos frascos fueron adquiridos por la propia familia y que posteriormente se gestionó una compra de emergencia.“Si esa misma noche hubieran dicho que no tenían el suero o nos hubieran recomendado trasladarla a otro hospital, quizá la historia habría sido diferente”, expresó un familiar.Los parientes sostienen que el antídoto fue administrado cuando ya existían daños severos en el organismo de la joven, situación que, a su juicio, redujo considerablemente las posibilidades de recuperación.Darling permaneció varios días luchando por su vida, pero finalmente falleció a causa de las complicaciones derivadas de la mordedura. , quienes la recuerdan como una mujer trabajadora que dedicaba sus esfuerzos a sacar adelante a sus hijos.La familia ha manifestado su intención de que el caso sea investigado para esclarecer si existieron fallas en la atención médica brindada. Además, consideran necesario que se establezcan responsabilidades si las autoridades competentes determinan que hubo negligencia.Hasta el momento, las autoridades sanitarias no se han pronunciado oficialmente sobre las denuncias planteadas por los familiares de Darling Hércules. Entretanto, el caso ha generado un amplio debate en redes sociales sobre la disponibilidad de sueros antiofídicos y la atención de emergencias por mordeduras de serpiente en el sistema público de salud.