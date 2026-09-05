Nueve paracaidistas realizan salto libre en honor a la patria en Tegucigalpa

La actividad contó con la participación de autoridades de las Fuerzas Armadas, encabezadas por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Benjamín Valerio Ardón, así como integrantes de la Junta de Comandantes de la institución castrense.

Tegucigalpa, Honduras. En el marco de las actividades conmemorativas por el 205 aniversario de la independencia patria, nueve miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras realizaron un salto libre de paracaidismo en el Campo de Parada Marte, en Tegucigalpa.

Los nueve especialistas en paracaidismo realizaron el descenso desde una altura aproximada de 6,500 pies, utilizando equipos de paracaídas Manta ZP, como parte de la demostración preparada para las celebraciones patrias.

Entre los participantes se encuentra el mayor de Fuerzas Especiales José Daniel Corea, el mayor de Fuerzas Especiales Eblin Madrid Ramos, el mayor de Infantería Josué Edgardo Reyes Pego y el capitán de Infantería Fernando José Zapata Benítez.

También participaron el teniente de Infantería Rubén Darío García Suárez, el teniente de Infantería José Renán Santos Pineda, el teniente de Infantería Lester Adones Hernández y el teniente de Infantería Marvin Jeovani Ramírez.

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El grupo fue completado por el jefe primero José Rolando Estrada. Los nueve integrantes forman parte de las tres fuerzas que conforman las Fuerzas Armadas: Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval.

Para realizar la demostración, los paracaidistas fueron trasladados y lanzados desde un helicóptero Bell 412 perteneciente a la Fuerza Aérea Hondureña.

Durante el salto, los oficiales pusieron en práctica sus habilidades y conocimientos en paracaidismo, mientras realizaban el descenso hacia el Campo de Parada Marte.

La actividad formó parte de los actos desarrollados por las Fuerzas Armadas en el contexto de las celebraciones del aniversario de la independencia de Honduras, que este año conmemora 205 años de independencia patria.