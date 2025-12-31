Milagro Flores sobre su vínculo con Supremo: "Para mí nunca fue un show"

El 2025 parece que terminará con mucha tensión en la farándula hondureña, y es que la presentadora de televisión Milagro Flores ha vuelto a pronunciarse sobre el fin de su vínculo sentimental con Supremo.
Y es que luego de que Supremo confirmara que ya no siguen juntos, Milagro Flores compartió otra publicación en su perfil de Facebook en la que expresa su sentir ante esta situación.
Milagro Flores recurrió a la red social de Facebook para expresar su agradecimiento a un creador de contenido que publicó un texto en el que defendía a la presentadora hondureña de las críticas y comentarios negativos en redes sociales.
"No sé quién maneja esta página, ni quién escribió esto, pero le quiero dar las gracias... Gracias de verdad por entenderme. Desde un inicio yo fui clara, para mí esto nunca fue un show como todos decían y ahorita tampoco lo es. Y si buscan culpables y me quieren tirar a mí, ¡háganlo!", escribió Milagro junto a unas imágenes del creador Catracho Mayor.
En dicha publicación de Catracho Mayor, este expresa que el público debería respetar los procesos ajenos, y asimismo, indicó que la presentadora hondureña solo está eligiendo su paz y amor propio.
"Milagro no le debe explicaciones a nadie, ser mujer también es tener derecho a decidir estar sola, a elegir paz antes que migajas y a no conformarse con menos de lo que sueña. Ella fue clara en sus declaraciones, quería una familia, quería hijos, quería algo serio, simplemente no encontró a la persona indicada, y cuando dos personas no comparten la misma visión de vida, lo más sano no es forzar, es soltar", dice parte del mensaje que compartió el sitio Catracho Mayor.
Por otra parte, Milagro Flores también compartió una reflexión sobre el fin de 2025 y las enseñanzas que este año le dejó.
"Una de las lecciones más importante que aprendí este año 2025 fue a no forzar nada: conversación, relaciones, amistadas y proyectos, donde no te han invitado no vayas, si no te cuentan no preguntes si no te incluyen no te involucres. Si lo tienes que forzar no vale la pena, lo que es para mí, va llegar a mi vida", escribió la presentadora de televisión en un post de Instagram.
Tras el fin de su amistad especial con Supremo, muchos de sus seguidores le han dejado varios comentarios de apoyo a Milly, como le llaman de cariño.
"Solo espera los tiempos de Dios, son los mejores, feliz año nuevo", "Hermosa, una persona que tenga principios y valores jamas te decepcionará y sobre todo Dios primero, que Dios este contigo en todo momento", "Un día a la vez de la mano de Dios hermosa, y verás como todo se acomoda", "Mili no importa lo que pasó Siempre te queremos mucho, gracias por los momentos tan bellos que nos compartieron juntos", estos fueron solo algunos de los comentarios que le dejaron sus seguidores de Instagram.
Y es que Milagro Flores t Supremo comaprtieron una bonita amistad durante varios meses, tiempo en el cual ellos afirmaban que aunque había sentimientos de por medio, ellos aún estaban en proceso de "conocerse", por lo que no eran una pareja oficial.
Los seguidores de la conductora hondureña comentan que ella se cansó de esperar a que Supremo le pidiera ser su novia y oficializara la relación.
Ese habría sido el motivo por el cual Milagro Flores habría tomado la decisión de terminar el vínculo con Supremo, con quien compartió románticos momentos durante varios meses.
Algunos internautas le han aconsejado a Supremo de que si realmente ama a Milagro no la deje ir y luche por ella. Otros respaldan la decisión de la presentadora de elegir su amor propio.