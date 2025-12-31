Siete tips de Mhoni Vidente para atraer riqueza, amor y salud en 2026

El dólar de la suerte: “Este día 31 hay que conseguir un dólar, si no hay un dólar un billete de 100, de 500 o 200 pesos, lo que tengas, ese billete lo vas a doblar, le vas a poner perfume tuyo lo vas a frotar con las manos y te lo vas a poner en la planta del pie derecho y al día siguiente lo sacas y lo vas a traer en la cartera porque va a ser tu amuleto de la abundancia y crecimiento”