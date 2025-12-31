Siete tips de Mhoni Vidente para atraer riqueza, amor y salud en 2026

Este 31 de diciembre, Mhoni Vidente compartió no uno sino siete rituales para que este 2026 no solo inicies con el pie derecho y a lo largo de todo el año atraigas riquezas, abundancia, salud, amor y todo lo que necesites para estar bien.
La vela roja y monedas: “Hoy definitivamente tenemos que prender su veladora roja, hoy o mañana el día primero paseo yo la prendo hoy 31 de diciembre, yo la prendo desde hoy, forro un plato de papel aluminio, pongo mi veladora arriba...y alrededor de la veladora pondré 7 monedas y arriba de la veladora y arriba de las monedas le voy a poner canela molida y azúcar morena...se pone perfume a la vela, la prendo con cerillos de madera, rezo un padre nuestro y un ave María, me visualizo que todo el año 2026 va a ser de triunfo, abundancia y estabilidad”, explicó Mhoni.
Semillas de la prosperidad: “Vamos a conseguir, arroz, maíz, alpiste, mostaza, lenteja, todas las revolvemos y vamos a tirar tantita afuera de la casa, si tenemos porche, dentro de la casa la tiramos a las 12 de la noche y ahí la dejamos mínimo hasta el día siguiente y se recogen, no se barren, se recogen (con la mano)”.
Las Manzanas escondidas: “El día primero vamos a esconder 7 manzanas rojas, pero a una sola de las manzanas le voy a poner 7 clavos de olor...las dejamos escondidas durante todo el mes, el 31 de enero las sacamos y las tiramos lejos”.
Sal en grano: “Debajo de la cama sal en grano, se va a poner al en grano en platitos forrados de papel aluminio y mínimo tres platitos y cada platito le vamos a poner 3 limones verdes y con la uña le vamos a poner una cruz a cada limón...y ahí lo vamos a dejar todo el mes, lo que va a hacer es que va a absorber las energías negativas y al mes lo tiramos lejos”.
El dólar de la suerte: “Este día 31 hay que conseguir un dólar, si no hay un dólar un billete de 100, de 500 o 200 pesos, lo que tengas, ese billete lo vas a doblar, le vas a poner perfume tuyo lo vas a frotar con las manos y te lo vas a poner en la planta del pie derecho y al día siguiente lo sacas y lo vas a traer en la cartera porque va a ser tu amuleto de la abundancia y crecimiento”
Limpia tu casa: “Hay que trapear la casa, preferentemente con escoba nueva, trapeador nuevo y con loción de 7 machos...hay que limpiar bien los espejos, pueden hacer un ritual o todos”.
Corta las malas energías:Por último, Mhoni nos comparte que ella cada año nuevo estrena un perfume nuevo, el cual utiliza tanto el 31 de diciembre como el primero de enero, pues este te ayudará a cortar las malas energías. También puedes cortar las puntas de cabello.
Mhoni Vidente explicó que no es necesario realizarlos todos, sino el que mejor te parezca.
Según Mhoni Vidente, de esta manera usted podrá atraer fortuna, salud y amor en este Año Nuevo.