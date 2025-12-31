MTV y su legado: así cambió la música para siempre

Un momento inolvidable, fue cuando Britney Spears se presentó con una serpiente en vivo en los MTV Video Music Awards (VMAs), el 6 de septiembre de 2001, en el Metropolitan Opera House de Nueva York, interpretando su canción "I'm a Slave 4 U", donde llevaba una pitón albina alrededor del cuello, en un momento que se convirtió en uno de los más icónicos de la historia de la música pop.