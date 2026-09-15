Noel Gallagher descarta nueva música de Oasis tras anunciar su gira para 2027

El vocalista y guitarrista de Oasis Noel Gallagher descartó que la banda de rock británica vaya a lanzar nueva música, en la primera entrevista que concede tras anunciar su próxima gira 'Oasis Live´27 ', con 38 conciertos por 11 ciudades, incluida Barcelona .

El músico, de 59 años, asistió esta tarde a la emisora ​​deportiva TalkSport después de revelar las fechas del tour y fue preguntado sobre si, además de la gira, la banda también planea sacar un nuevo álbum próximamente. "No habrá nueva música, no" , respondió Gallagher de manera tajante. "¿No habrá? ¿De ninguna manera?", le insistió el presentador, que recibió la misma negativa.

Igualmente, comentó que "no sabía" si continuarían actuando una vez concluya la gira anunciada hoy. Las palabras de Noel Gallagher apenas llegaron unas horas después de que la banda que encabeza junto con su hermano Liam lanzó su gira 'Oasis Live´27' , con conciertos previstos en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos entre mayo y septiembre del próximo año.

Entre las paradas se incluye asimismo Barcelona, ​​con dos conciertos agendados el 10 y el 11 de julio de 2027 en el Estadi Olímpic Lluís Companys de la ciudad condal, en el que supondrá el regreso de Oasis a los escenarios españoles tras 18 años de ausencia.