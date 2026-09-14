Los príncipes de Gales asistirán en Londres al estreno mundial de 'Digger' de Iñárritu

EFE. Los príncipes de Gales, William y Kate acudirán el próximo 22 de septiembre en Londres al estreno mundial de ' Digger' , la nueva película del cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise , según informó el Palacio de Kensington (su residencia oficial) este lunes.

La película se presentará en el cine Odeon de la emblemática plaza londinense de Leicester Square, en el marco de la 73 edición de la llamada 'Royal Film Performance' ('Gala Real del Cine'), un evento benéfico en el que, además de los príncipes, también se espera que acudan el director y el elenco principal.

Los príncipes de Gales serán recibidos por representantes de la entidad británica The Film and TV Charity, impulsora del evento antes de recorrer la alfombra roja y, posteriormente, se reunirán con Iñárritu, Cruise y el resto del equipo creativo previo a la proyección de la película.