Javier López no se confía contra el Alianza y manda mensaje contundente

El Salvador

Javier López ya visualiza el camino hacia la gloria internacional con Motagua en la Copa Centroamericana. El entrenador español habló previo al partido de vuelta de los cuartos de final ante Alianza FC y dejó claro que, pese a la ventaja de 3-0 conseguida en Tegucigalpa, su equipo no llega al estadio Cuscatlán con la intención de administrar el marcador. El estratega del Ciclón Azul mantiene los pies sobre la tierra y sabe que la eliminatoria todavía debe cerrarse en territorio salvadoreño. Por ello, aseguró que Motagua saldrá en busca de la victoria y que el resultado obtenido en Honduras no debe modificar la identidad del equipo: “Nosotros no venimos a administrar un resultado, nosotros tenemos que administrar un partido”, declaró López en conferencia de prensa.

El técnico azul anticipó un escenario complicado, con un Alianza FC que estará respaldado por su afición y que intentará comenzar el encuentro con mucha intensidad. Ante ese panorama, considera fundamental que sus dirigidos mantengan la calma y el orden para evitar que el conjunto salvadoreño tome el control del partido: “Lo que espero también en mi equipo es orden, tranquilidad, tomar buenas decisiones, bajarle ese ritmo alto que va a tratar de imponer nuestro rival”, explicó. López también dejó claro que Motagua no renunciará a su propuesta futbolística. El entrenador español considera que el equipo deberá defender correctamente cuando sea necesario, pero también tendrá que ser capaz de superar la presión de los salvadoreños: “Tenemos que atacar, que es nuestra seña de identidad principal, tener volumen de juego, superar esa presión seguro muy alta y muy intensa que nos va a tratar de realizar nuestro oponente”, manifestó. Para el entrenador azul, una de las claves será entender que los 90 minutos disputados en Tegucigalpa ya forman parte del pasado. La ventaja de tres goles es importante, pero la clasificación deberá concretarse nuevamente sobre el terreno de juego: “El resultado que sucedió en la ida se quedó en Honduras. Nosotros tenemos que venir a conquistar nuestra clasificación y esa no se puede hacer teniendo presente el resultado anterior, sino el que tenemos que lograr el día de mañana”, afirmó López. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El objetivo de Motagua va más allá de instalarse en las semifinales. El conjunto hondureño también busca asegurar su clasificación a la Concacaf Champions Cup y conservar el estatus que le permitiría disputar como local una eventual semifinal de la Copa Centroamericana: “Venimos a buscar la victoria, venimos a asegurar el estatus que tenemos en la clasificación, venimos no solo a clasificar, que es nuestro objetivo principal, sino también a hacerlo manteniendo ese estatus”, concluyó el estratega español. Más allá de la eliminatoria contra Alianza FC, Javier López también habló sobre el panorama que podría encontrar Motagua en la siguiente ronda. El técnico azul sorprendió al revelar públicamente cuál sería su deseo en la otra serie de cuartos de final que enfrenta a Marathón con la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.