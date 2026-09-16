El IMRA descargó todo su sentimiento patrio y declaró su amor a Shin Fujiyama

Trujillo, Colón. El Instituto Polivalente Modesto Rodas Alvarado de Ilanga, Trujillo, Colón, engalanó las calles de esa comunidad con un colorido desfile patriótico en el festejo de los 205 años de Independencia de Honduras. El fervor, patriotismo y civismo brotaron a flor de piel en cada uno de los estudiantes, maestros, invitados y todos asistentes al acto en el que predominó el bendito azul y blanco que nos representa y nos distingue por el mundo.

El desfile, en el que se resaltó los valores patrios, tuvo un recorrido por las principales calles de Ilanga donde todos descargaron su sentimiento y orgullo por la patria y respeto por los símbolos y los próceres.

Fue una gran fiesta, con júbilo y con recuerdo de la historia, llena además de tradición, identidad y cultura , con mucho respeto por la patria. Hubo música, baile, ritmo y canto, se entonaron con fervor las sagradas notas del Himno Nacional de Honduras. Se le puso la piel de gallina a muchos. Todos se robaron las miradas, pero se concentró una atención especial el grupo de palillonas, la banda de guerra y el pelotón de alumnos con excelencia académica. También fueron grandes protagonistas las pomponeras y la gimnasia rítmica. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse