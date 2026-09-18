Mbappé causa revuelo: rompe contrato con ellos y ficha por un debutante en el fútbol

Madrid, España.

"Sigo soñando con jugar al fútbol. Puede sorprender, viniendo de alguien cuyo trabajo es jugar. Pero es verdad. Sigo soñando jugar con mis amigos, hasta el anochecer, hasta la cena, sólo porque era un juego, antes de que se pudiera convertir en profesión. He perseguido este sueño desde siempre, y me ha llevado a uno de los mayores cambios en mi vida. Ahora estoy rodeado de innovadores que sueñan lo mismo que yo", comienza el texto que acompaña a la publicación.

El futbolista del Real Madrid , Kylian Mbappé , ficha por la marca suiza de equipamiento deportivo On , de la que también será embajador global, en sustitución de la multinacional Nike como proveedor técnico, según informó en sus redes sociales.

Mbappé ha trabajado con Nike como proveedor técnico desde que era un niño, en las categorías inferiores. Su contrato expiró este 2026 y, en lugar de renovarlo, apuesta por una empresa más joven y en la que tendrá más protagonismo en la toma de decisiones.

"Llevar el pie tan cerca como sea posible a la pelota. Llevar a la gente tan cerca como sea posible al deporte. Llevar al mundo tan cerca como sea posible al juego. Supongo que así son los sueños que se niegan a cambiar. Suelen ser los que lo cambian todo", termina.

"Lo que me atrajo a On fue la oportunidad de construir algo enteramente nuevo juntos que dé forma al juego del mañana. Quiero aportar mi experiencia y perspectiva a lo que creemos, impulsar lo que se considera posible a través de la innovación, y mantenerme fiel a la alegría del fútbol. Tenemos un sueño compartido, y esto es solo el principio", sentenció el francés, según declaraciones recogidas por On.

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En la incorporación de Mbappé a On también influyó el hecho de que el francés Thierry Henry es su director de fútbol, cargo en el que lleva trabajando en secreto desde finales de 2025. "Jugará un rol central en el desarrollo estratégico de On Football, desde las relaciones entre producto y atletas hasta cómo On afronta la cultura y el futuro del deporte", afirma la marca.

Según la compañía, Mbappé estará "en el corazón de la trayectoria de On en el fútbol", y "aportará su lectura del juego, forjada en el más alto nivel y respaldada por estadísticas extraordinarias", para "trabajar directamente con los equipos de producto de On, integrando su perspectiva de élite en el desarrollo y prueba del calzado y el equipamiento de fútbol futuro".

La empresa, fundada en los Alpes suizos en 2010, nació con la idea de revolucionar las zapatillas de correr. El movimiento con Mbappé es su primer contacto con el mundo del fútbol, al que pretenden aplicar su tecnología LightSpray para crear "unas botas ultraprecisas para mujer y para hombre que se adapten al pie como una segunda piel".

On busca, en sus palabras, "trabajar de cerca con una selección muy exclusiva de jugadores de élite para repensar el producto según las demandas del juego al mismo tiempo que se aporta una nueva energía a la cultura que lo rodea - que el deporte es más bonito cuando te centras en la simple alegría de jugar, aumentada por la innovación en el producto y las conexiones significativas con comunidades en todo el mundo".