Mbappé rompe el silencio tras polémica con camisetas de Ceuta y explica su versión

Madrid, España.

El francés Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, justificó su postura antes del encuentro contra el Elche, en el que rechazó ponerse completamente la camiseta de apoyo a Ceuta como la mayoría de sus compañeros, por tener un recuerdo para "todos los inmigrantes que han perdido la vida y también están en condiciones duras".

Mbappé se puso a medias la camiseta de apoyo a Ceuta con el lema "Todos somos caballas" igual que Vinicius y Konaté. Pero solo hasta el pecho, sin que se pudiera leer el mensaje. Sin embargo, el delantero expresó su apoyo a los ceutíes en declaraciones al diario As.

"Quiero explicarlo bien para que la gente lo entienda. Lo primero que quiero decir es que tengo toda la solidaridad con Ceuta y con todas las víctimas porque antes de ser jugador soy humano", comenzó el francés.