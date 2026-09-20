Capturan a hombre acusado de abusar de su hija y de su nieta en Lempira

Lempira. Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ejecutaron la captura de un sexagenario en el departamento de Lempira, señalado como presunto responsable del delito de abuso sexual en perjuicio de su propia hija y de su nieta.

El detenido es un hombre de 65 años de edad, originario del municipio de La Iguala, Lempira, sobre quien pesaba una orden de aprehensión emitida por el Juzgado de Letras de la misma localidad por los delitos cometidos contra las dos mujeres.

Las investigaciones de las autoridades establecen que los reprochables hechos ocurrieron en el año 2019, cuando el sospechoso presuntamente se aprovechó de la cercanía y del vínculo familiar con las víctimas para perpetrar los abusos sin levantar sospechas en la comunidad.