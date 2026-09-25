Tres adolescentes son rescatadas en operativo contra el Cártel del Diablo

Francisco Morazán, Honduras. Tres adolescentes, de entre 14 y 16 años, fueron rescatadas por agentes de la Policía Nacional durante un operativo ejecutado en una vivienda de la aldea Calichales, en una zona montañosa de Marale, Francisco Morazán.
De acuerdo con el informe policial, las menores habrían sido privadas de su libertad por presuntos integrantes del Cártel del Diablo, estructura que, según las autoridades, opera en sectores de Yoro y zonas aledañas.
Las primeras investigaciones apuntan a que las adolescentes habrían sido sometidas mediante amenazas y aprovechando la vulnerabilidad y el temor de sus familias. La Policía maneja como principal línea investigativa que las menores habrían sido utilizadas para explotación sexual y servidumbre.
Según la información proporcionada por las autoridades, una de las adolescentes habría sido interceptada en un centro educativo de El Progreso, otra en el municipio de Yoro y la tercera en Sulaco.
Tras ser localizadas, las tres menores quedaron bajo protección de la Fiscalía del Ministerio Público y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).
Las autoridades indicaron que las diligencias continúan para determinar las circunstancias en que las adolescentes fueron sometidas y garantizar su seguridad y atención.
Operativo deja dos presuntos integrantes detenidos o neutralizados
Durante la intervención policial también se produjo un enfrentamiento armado entre agentes y presuntos integrantes de la estructura criminal.
La Policía Nacional informó que dos presuntos miembros del Cartel del Diablo fueron neutralizados durante el intercambio de disparos. En el inmueble intervenido, los agentes localizaron armas de fuego y munición de diferentes calibres.
La operación también abrió una línea de investigación para determinar si existen otras posibles víctimas y establecer el alcance de las actividades atribuidas a esta organización en el departamento de Yoro y sectores cercanos.
Las autoridades señalan al Cartel del Diablo como una asociación terrorista, según la denominación utilizada en el comunicado policial.