Tres adolescentes son rescatadas en operativo contra el Cártel del Diablo

Francisco Morazán, Honduras. Tres adolescentes, de entre 14 y 16 años, fueron rescatadas por agentes de la Policía Nacional durante un operativo ejecutado en una vivienda de la aldea Calichales, en una zona montañosa de Marale, Francisco Morazán.

De acuerdo con el informe policial, las menores habrían sido privadas de su libertad por presuntos integrantes del Cártel del Diablo, estructura que, según las autoridades, opera en sectores de Yoro y zonas aledañas.

Las primeras investigaciones apuntan a que las adolescentes habrían sido sometidas mediante amenazas y aprovechando la vulnerabilidad y el temor de sus familias. La Policía maneja como principal línea investigativa que las menores habrían sido utilizadas para explotación sexual y servidumbre.