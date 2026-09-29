La UE considera muy importante el retorno de los refugiados sirios a su país

El Cairo. La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, aseguró este martes desde Damasco que el regreso de los refugiados sirios a su país es "muy importante" para la Unión Europea (UE), pero que este debe ser "digno y seguro". "El retorno de los refugiados es muy importante para la Unión Europea" y debe hacerse "con dignidad y seguridad", por lo que "requiere que haya una reconciliación" nacional, dijo en una rueda de prensa junto a su homólogo sirio, Asaad al Shaibani, en alusión a los conflictos que hubo el año pasado entre las fuerzas gubernamentales y diferentes sectas religiosas en el país (alauitas y drusos), lo que llegó a causar cientos de muertos. Kallas recordó que se estima que 1,8 millones de personas han regresado a Siria desde el extranjero tras el final de la guerra, cuando el presidente Bachar al Asad fue derrocado en diciembre de 2024 tras una ofensiva liderada por el actual mandatario sirio, Ahmed al Sharaa.

"Los retornos deben ser seguros, dignos y sostenibles. Quienes regresan necesitan viviendas, escuelas, hospitales y seguridad", insistió Kallas, quien visita Siria por primera vez. "El éxito de la transición siria es de gran importancia para Europa", señaló, aunque apuntó que es más importante para los sirios, que "han esperado demasiado tiempo por la paz, la libertad y un futuro". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Es más, la UE está "utilizando sus herramientas políticas y económicas para ayudar a Siria en el camino hacia una transición inclusiva y pacífica. Tras la caída de Al Asad, la Unión Europea actuó rápidamente y levantó las sanciones económicas contra Siria para apoyar su recuperación y reconstrucción", recordó.