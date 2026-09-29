Hispanos conservadores exigen regularizar a migrantes de larga data en EEUU

Washington. Una coalición de hispanos exigió este martes a la Casa Blanca que regularice a los migrantes indocumentados de larga duración en Estados Unidos, una propuesta que apoyan tanto personalidades conservadoras como progresistas de cara a las legislativas de noviembre, en las que será crucial el voto latino.

Un total de 270 líderes de derechos civiles, religiosos, educativos y empresariales de la comunidad latina rubricaron una carta para exigir una reforma migratoria y explicaron en una rueda de prensa virtual en la que se cuestionó la política migratoria del presidente Donald Trump, sobre todo en lo relativo a las deportaciones masivas.

Mientras una mayoría de hispanos apoya el control fronterizo de la Administración estadounidense, un 70 % de los latinos encuestados considera que las políticas de Trump “han ido demasiado lejos”, según los sondeos realizados en siete estados con amplia población latina y presentados por Matt Barreto, presidente de BSP Research, durante la conferencia.

”Algunos de nosotros somos conservadores, otros progresistas y muchos se sitúan en un punto intermedio. Pero estamos unidos en la lucha para garantizar que los inmigrantes que llevan mucho tiempo aquí, y que han trabajado, pagado impuestos y contribuido a nuestras comunidades durante años, reciban las protecciones y la vía hacia un estatus legal que merecen”, afirmó Enrique Sánchez de la iniciativa ‘Comité de 100’, que persigue una reforma bipartidista.

Reconocidas figuras latinas se sumaron a una carta conjunta firmada en la que solicitan a “la Casa Blanca y al Congreso que proporcionen permisos de trabajo y protección legal a los inmigrantes indocumentados que llevan mucho tiempo en el país”.

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La coalición, según su presentación, “exige soluciones que permitan a los inmigrantes indocumentados de larga data, que han vivido, trabajado, pagado impuestos y contribuido a las comunidades de todo el país, vivir y trabajar legalmente sin temor”.

”Hacemos un llamado conjunto al Congreso para que actúe con urgencia y apruebe rápidamente leyes que protejan de la deportación a los soñadores (aquellos que llegaron a Estados Unidos durante su infancia), a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y a otros inmigrantes que llevan mucho tiempo en el país”, declaró Massey Villarreal, presidente del Precision Task Group (PTG) en Houston, Texas. EFE