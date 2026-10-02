Delegación hondureña visita el Senado de España durante foro parlamentario

Zambrano planteó que la reunión que Honduras albergará en 2028 puede servir para abordar desafíos comunes como la seguridad ciudadana, el crimen organizado, el narcotráfico, las maras y pandillas y los efectos del cambio climático. El XII Foro Parlamentario Iberoamericano culmina este viernes, 2 de octubre, y sirve como preparación para la XXX Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana, prevista para el 4 y 5 de noviembre en Madrid.