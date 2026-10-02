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Delegación hondureña visita el Senado de España durante foro parlamentario

Tomás Zambrano y diputados hondureños visitaron el Senado de España durante su participación en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que culmina este viernes.

  • Actualizado: 02 de octubre de 2026 a las 14:10 -
  • Bladimir Ocon
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La delegación parlamentaria de Honduras, encabezada por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, visitó este viernes el Senado de España como parte de la agenda que desarrolla en Madrid durante su participación en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano.
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Zambrano realizó el recorrido acompañado por el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma; la vicepresidenta Tania Pinto; y los diputados Alejandra Vallecillo, Rumy Bueso y Walter Chávez.
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La comitiva hondureña se encuentra en Madrid para representar al país en el encuentro parlamentario, en el que participan delegaciones de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guinea Ecuatorial, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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Como parte de la agenda desarrollada durante el foro, Zambrano expuso el jueves ante el pleno su defensa de la democracia y de los espacios de libertad de expresión, durante una intervención ante representantes parlamentarios de 22 países.
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“La democracia no tiene colores políticos, es la misma para la izquierda y la derecha. Quienes ejercemos cargos públicos debemos actuar con responsabilidad, seriedad y compromiso con el Estado de derecho”, manifestó el presidente del Congreso Nacional.
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Zambrano también sostuvo una reunión con Ruslan Stefanchuk, presidente de la Rada Suprema de Ucrania, con quien abordó asuntos relacionados con la cooperación tecnológica para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Honduras.
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El titular del Legislativo señaló que este tipo de encuentros contribuye al fortalecimiento de los lazos bilaterales mediante la creación de grupos de amistad y apoyo entre parlamentos.
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Según Zambrano, estos espacios también permiten impulsar la cooperación, el intercambio de experiencias y la diplomacia legislativa entre los países participantes.
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Durante su participación en el foro, el presidente del Congreso Nacional anunció además que Honduras será sede del Foro Parlamentario Iberoamericano en 2028 e invitó a las delegaciones a conocer diferentes regiones del país, entre ellas Copán Ruinas, Comayagua, el Golfo de Fonseca y Roatán.
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Zambrano planteó que la reunión que Honduras albergará en 2028 puede servir para abordar desafíos comunes como la seguridad ciudadana, el crimen organizado, el narcotráfico, las maras y pandillas y los efectos del cambio climático. El XII Foro Parlamentario Iberoamericano culmina este viernes, 2 de octubre, y sirve como preparación para la XXX Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana, prevista para el 4 y 5 de noviembre en Madrid.
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