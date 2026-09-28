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¿Una San Pedro Sula limpia o sucia?

La Municipalidad no está cumpliendo con una de sus funciones básicas, que es mantener una ciudad limpia

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 00:01 -
  • Redacción La Prensa

La población sampedrana continúa denunciando la inundación de residuos sólidos que por toneladas cubren bulevares, medianas, avenidas, solares baldíos, calles, ríos, bordos, lo que, además de constituir una amenaza directa y letal contra la salud, obstaculiza el transitar de peatones y vehículos, atenta contra la higiene y el ornato citadino, generando olores fétidos tanto en verano como en invierno.

Estamos cotidianamente expuestos a contaminantes diversos: sónicos, atmosféricos, provocados por el transporte público, industrias, basureros, sustancias químicas que se filtran en aguas y suelos.

La Municipalidad no está cumpliendo con una de sus funciones básicas, que es mantener una ciudad limpia.

Adicionalmente, también quienes habitamos este centro urbano -el más importante del país junto a la capital- debemos contribuir, más allá de las quejas públicas, a la limpieza urbana, con ello dando un ejemplo cívico de involucramiento en temáticas que a todos y todas nos competen y afectan.

Las y los educadores desempeñan un papel esencial en tal propósito mediante campañas de prevención entre su alumnado, lo que irá forjando una conciencia ambientalista en la niñez y juventud, futuros ciudadanos que en relevo generacional asumirán los destinos del gobierno local. La higiene individual y grupal constituye un punto de partida para el manejo y procesamiento de las basuras. El derecho a un ambiente sano se enlaza directamente con otros derechos fundamentales: a la vida y a la salud, lo que está consignado en la Declaración sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

A todas y todos por igual debe preocuparnos la creciente degradación y contaminación de nuestro hogar común, que obliga a asumir un sentido de responsabilidad individual y colectiva.

Cuando nos visitan distintas delegaciones internacionales, sean diplomáticas, empresariales, culturales, y recorren la ciudad, la primera impresión que captan es el estado de abandono que ahoga a nuestra ciudad. Se llevan consigo imágenes negativas que corresponden totalmente a la realidad imperante, comentando la inacción, indiferencia, falta de interés por el bien colectivo tanto de sus autoridades como de pobladores.

Distintas comunidades hondureñas reclaman el respeto a la calidad de vida, lo que incluye el preservar los distintos recursos naturales: aguas, bosques, flora, fauna, biodiversidad, estableciendo alianzas locales con sus alcaldías, compartiendo así objetivos comunes de cara a los desafíos ambientales y a un desarrollo humano sostenible e integral. Reciclar las basuras sólidas constituye una alternativa generadora de ingresos, siendo una inversión rentable, además de contribuir a reducir la degradación social y ambiental. Toda acción que se haga debe contar con el apoyo de toda la sociedad, teniendo como norte que la tarea del ciudadano de a pie es fundamental en el proceso de construir y convivir en la ciudad que queremos y soñamos. El tener una San Pedro Sula limpia o asquerosa está en nuestras manos.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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