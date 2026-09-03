"Los estafadores aprovechan la vulnerabilidad para crear una urgencia artificial”: Comisionado de la CNBS

Desde el uso de tarjetas hasta la conservación de pruebas, la CNBS explica qué opciones tienen los consumidores cuando enfrentan un posible fraude

Los estafadores aprovechan la vulnerabilidad para crear una urgencia artificial”: Comisionado de la CNBS

Nicolás J. García Pineda, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

 Foto: Cortesía/La Prensa
  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 00:00 /
Tegucigalpa, Honduras.

Los estafadores recurren a distintas estrategias para ganarse la confianza de sus víctimas y conseguir su dinero o información financiera.

Nicolás García, comisionado presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), explicó a LA PRENSA Premium y EL HERALDO Plus cómo identificar estas señales y evitar caer en el engaño. A continuación, la entrevista.

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Para comenzar, ¿cómo define una estafa financiera?

Podemos definir la estafa financiera, como aquella acción realizada por una persona natural o empresas con la intención de engañar a otra persona, para hacerla entregar su dinero, sus datos financieros o sus recursos patrimoniales, ofreciéndole a cambio beneficios que en primera instancia lucen muy atractivos, sin embargo, son atípicos a los comúnmente ofrecidos en el mercado.

Generalmente, estos engaños son realizados por personas naturales o empresas que no están autorizados por las autoridades, y que tratan de aparentar la legalidad del negocio, por medio de publicidad engañosa y haciendo énfasis de que cuentan con autorización de los órganos competentes del Estado para realizar estas operaciones.

¿Cuáles son las principales señales que nos permiten identificar que estamos frente a una posible estafa?

Ofrecen ganancias garantizadas y exorbitantes. Esta es la primera alerta que la ciudadanía debe tener presente, y es que las estafas financieras generalmente le ofrecerán rendimientos exorbitantes, que se salen del patrón normal y están muy por encima de lo que le podría ofrecer una institución financiera autorizada.

⦁ No están autorizadas ni supervisadas por la CNBS: Son instituciones que no cuentan con la autorización de la CNBS para recibir o captar dinero del público, bajo ninguna de las denominaciones, como ser: ahorros, inversiones, y otro tipo de figura que constituya una entrega de dinero para obtener beneficios. La ciudadanía ante la duda, debe consultar la página oficial de la CNBS en donde aparece el listado de las instituciones autorizadas o realizar la consulta mediante los canales habilitados al público.

⦁ Sentido de urgencia: Generalmente tienen un discurso con el que presionan a su víctima, como “si no invierte hoy, ya mañana no hay cupos”, “hoy o nunca”, “últimos cupos”, “oferta única”, etc. Quiere crear un sentido de urgencia en la persona para presionarla a que caiga en el engaño.

Generalmente operan por redes sociales, WhatsApp o enlaces no verificables, sin sitio web institucional confiable.

Le piden que revele su usuario, credenciales, clave o contraseña de banca electrónica; o el PIN, códigos OTP (One Time Password por sus siglas en ingles), token o datos completos de tarjeta de crédito. Ningún banco ni la CNBS le va solicitar estos datos; estos datos nunca deben brindarse a nadie, son privados de cada persona.

Una regla simple para el público: si algo suena demasiado bueno para ser cierto, casi siempre es una estafa.

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¿Qué papel juega la presión psicológica dentro de las estafas?

Los estafadores son personas hábiles en influenciar en las decisiones de sus víctimas. Se conjugan varios aspectos, uno de ellos, que a las personas les gusta multiplicar su dinero de manera fácil, y los beneficios exorbitantes que este tipo de estafas ofrece, termina siendo un factor importante para la decisión que tomen estas personas de entregar su dinero a los estafadores.

Los estafadores aprovechan estas vulnerabilidades en sus víctimas, para crear en ellas una “urgencia artificial” para presionarlos a que caigan en la estafa, haciéndoles creer que si no realiza en ese momento la transacción, pierde el beneficio que le ofrecen. Cuando estos mecanismos se combinan, la persona deja de pensar racionalmente y actúa por reacción emocional, que es exactamente lo que busca el delincuente

¿Qué recomendaciones daría para verificar si una empresa, negocio o persona que está ofreciendo un servicio realmente está autorizada para hacerlo?

Verificar debe ser siempre el primer paso, antes de entregar cualquier cantidad de dinero:

⦁ Consultar los canales oficiales de la CNBS. El listado actualizado de instituciones autorizadas y supervisadas está en la página oficial de la CNBS (⦁ 1. Instituciones Supervisadas por la CNBS - Marzo 2026.xlsx - Informes y cifras de las supervisadas) Cualquier institución que no aparezca en este listado, no está autorizada para recibir dinero del público.

⦁ Recordar cuáles son las operaciones que requieren autorización. Solo las instituciones autorizadas por la CNBS pueden recibir depósitos, efectuar operaciones de seguros de bienes y/o personas y administrar fondos de pensiones.

⦁ No confundir que el Registro APNFD constituye una autorización para recibir recursos del público. Las Constancias de Registro para Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) son un requisito de prevención de lavado de activos y NO autorizan a captar fondos, depósitos ni inversiones del público.

⦁ Solicitar documentación formal. Pida contrato por escrito, condiciones claras (tasa, plazo, forma de pago, quién asume el riesgo), oficinas físicas identificables y conozca bien en que se están invirtiendo sus recursos. Antes de entregar su dinero, pregúntese si le entregaría sus ahorros a un desconocido.

⦁ Consultar directamente a la CNBS. La ciudadanía puede escribir al correo institucional ⦁ consultasgpuf@cnbs.gob.hn, llamar al +504 2290-4500, o acudir a las oficinas de Atención al Usuario Financiero en Tegucigalpa.

¿Qué pasa cuando una persona, bajo presión o engaño, termina utilizando su tarjeta de crédito para pagar un producto o servicio que realmente no necesitaba? ¿Qué opciones tiene?

⦁ Reclamo comercial ante el banco. Cuando existe un problema con la compra, que no sean responsabilidad del comercio, como cargos duplicados o cargos indebidos, el usuario puede reportar al banco este incidente, y el banco inicia una investigación con el comercio y la franquicia internacional (Visa, Mastercard, etc.)

⦁ Reclamo formal en la institución con la Hoja de Reclamación del Usuario Financiero. Se presenta en el Área de Atención al Usuario Financiero del banco; la institución debe responder por escrito en un término de 10 días hábiles contados desde la fecha del reclamo, y el usuario debe quedarse con una copia sellada con fecha de recibido. Ninguna institución supervisada puede negarle esta Hoja de Reclamación al usuario financiero.

⦁ Denuncia ante las autoridades competentes cuando existan indicios de estafa o fraude, o las transacciones se realizaron bajo hurto o robo de sus tarjetas de crédito, el usuario debe interponer la denuncia ante las autoridades competentes.

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Si una persona descubre que fue víctima de una estafa y utilizó su tarjeta de crédito, ¿cuál debería ser el primer paso y qué debería hacer inmediatamente después?

La primera acción que una persona debe realizar en estos casos, es reportarlo inmediatamente a su institución bancaria, por cualquiera de los canales de atención que estos disponen a sus clientes. En ese momento, su tarjeta debe ser bloqueada para evitar que se realicen transacciones no reconocidas.

El banco debe realizar una investigación y devolver al cliente los montos de las transacciones no reconocidas. En caso que la respuesta del banco no sea favorable para el usuario, este tiene el derecho de solicitar la Hoja de Reclamación del Usuario Financiero ante la misma institución, e interponer su reclamo. El banco tiene la obligación de dar respuesta al usuario financiero en el plazo de 10 días hábiles.

¿Qué tan importante es que una persona conserve facturas, recibos, comprobantes de pago, conversaciones de WhatsApp, mensajes, correos o cualquier otra evidencia?

Siempre es importante que el usuario guarde evidencia de todos los comprobantes que puedan acreditar y servir como respaldo ante un reclamo de una transacción no reconocida. Sin evidencia, cualquier reclamo administrativo o denuncia penal se vuelve muy difícil de sustentar. En la CNBS establecemos por normativa que la carga de la prueba en los reclamos del usuario financiero corresponde a la institución supervisada, pero la persona debe aportar todos los elementos que permitan reconstruir los hechos

¿Qué errores cometen las víctimas después de darse cuenta de que fueron estafadas?

El error más grave es callar. La denuncia y el reclamo formal son los únicos caminos para que la víctima pueda ejercer sus derechos y para que las autoridades podamos actuar contra los responsables

Si tuviera que darle cinco recomendaciones a una persona antes de entregar su dinero, proporcionar los datos de su tarjeta o contratar un servicio que no conoce, ¿cuáles serían?

⦁ Verifique antes de entregar dinero a desconocidos: Consulte en la página oficial de la CNBS si la empresa o persona que le pide dinero está autorizada por la CNBS. Si no está autorizada, su dinero está en riesgo ya que no tiene protección legal.

⦁ Desconfíe de lo que aparenta ser “demasiado bueno”: Ninguna inversión legítima ofrece rendimientos garantizados y exorbitantes. Si le ofrecen este tipo de rendimientos, es una alta probabilidad de que se trate de un esquema piramidal.

⦁ Nunca comparta claves, contraseñas, ni sus números de tarjeta de crédito: Ningún Banco ni la CNBS le solicitarán por ningún medio, que les proporcione información de sus cuentas bancarias, usuarios y contraseñas de banca electrónica, ni información de sus tarjetas de crédito/débito. Cuando esto suceda, repórtelo a su institución bancaria.

⦁ No se deje impresionar ni apurar: Ante urgencias, promociones o llamadas que le presionen a realizar una inversión acelerada, deténgase. Cada inversión que realice es su dinero, no debe ser una decisión apresurada. Tómese su tiempo para analizar e investigar, antes de tomar alguna decisión.

⦁ Denuncie de inmediato: Si considera que sus datos personales han sido comprometidos, o si ha sido víctima de alguna estafa, de inmediato haga la denuncia. Reporte el hecho a su institución bancaria para bloquear sus tarjetas de crédito/débito. Recuerde que también puede interponer su reclamo ante la CNBS, llenando la Hoja de Reclamación del Usuario Financiero, la cual está disponible en todas las instituciones supervisadas por la CNBS.

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