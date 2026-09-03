"Los estafadores aprovechan la vulnerabilidad para crear una urgencia artificial”: Comisionado de la CNBS

<b>Para comenzar, ¿cómo define una estafa financiera?</b>Podemos definir la estafa financiera, como aquella acción realizada por una persona natural o empresas con la intención de engañar a otra persona, para hacerla entregar su dinero, sus datos financieros o sus recursos patrimoniales, ofreciéndole a cambio beneficios que en primera instancia lucen muy atractivos, sin embargo, son atípicos a los comúnmente ofrecidos en el mercado.Generalmente, estos engaños son realizados por personas naturales o empresas que no están autorizados por las autoridades, y que tratan de aparentar la legalidad del negocio, por medio de publicidad engañosa y haciendo énfasis de que cuentan con autorización de los órganos competentes del Estado para realizar estas operaciones.<b>¿Cuáles son las principales señales que nos permiten identificar que estamos frente a una posible estafa?</b><b>⦁ </b>Ofrecen ganancias garantizadas y exorbitantes. Esta es la primera alerta que la ciudadanía debe tener presente, y es que las estafas financieras generalmente le ofrecerán rendimientos exorbitantes, que se salen del patrón normal y están muy por encima de lo que le podría ofrecer una institución financiera autorizada.⦁ No están autorizadas ni supervisadas por la CNBS: Son instituciones que no cuentan con la autorización de la CNBS para recibir o captar dinero del público, bajo ninguna de las denominaciones, como ser: ahorros, inversiones, y otro tipo de figura que constituya una entrega de dinero para obtener beneficios. La ciudadanía ante la duda, debe consultar la página oficial de la CNBS en donde aparece el listado de las instituciones autorizadas o realizar la consulta mediante los canales habilitados al público.⦁ Sentido de urgencia: Generalmente tienen un discurso con el que presionan a su víctima, como “si no invierte hoy, ya mañana no hay cupos”, “hoy o nunca”, “últimos cupos”, “oferta única”, etc. Quiere crear un sentido de urgencia en la persona para presionarla a que caiga en el engaño.<b>⦁ </b>Generalmente operan por redes sociales, WhatsApp o enlaces no verificables, sin sitio web institucional confiable.<b>⦁ </b>Le piden que revele su usuario, credenciales, clave o contraseña de banca electrónica; o el PIN, códigos OTP (One Time Password por sus siglas en ingles), token o datos completos de tarjeta de crédito. Ningún banco ni la CNBS le va solicitar estos datos; estos datos nunca deben brindarse a nadie, son privados de cada persona.Una regla simple para el público: si algo suena demasiado bueno para ser cierto, casi siempre es una estafa.