Detención preventiva a mujer policía sospechosa del asesinato de Waldina Mejía

Tegucigalpa, Honduras. Una mujer perteneciente a la Carrera Policial quedó en prisión preventiva, señalada como sospechosa por la muerte de Waldina Mejía Valle, de 23 años e integrante de la Fuerza Naval de Honduras, quien falleció el martes 1 de septiembre en el Hospital Escuela de Tegucigalpa.
La Policía Nacional informó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) identificó a la agente como una persona de interés dentro del proceso investigativo que busca esclarecer la muerte de la joven naval.
Según los primeros reportes, Waldina Mejía habría sido víctima de un ataque armado ocurrido en Tegucigalpa. Tras resultar herida, fue trasladada al Hospital Escuela, donde falleció el 1 de septiembre.
De acuerdo con las primeras diligencias investigativas, la mujer policía sería presuntamente pareja de la infante de Marina Waldina Mejía y ambas habrían sostenido una discusión antes del hecho, según los elementos recabados hasta el momento por las autoridades.
Hasta el momento, las autoridades no han establecido oficialmente el móvil del hecho ni han detallado cómo ocurrió el ataque en el que resultó herida la integrante de la Fuerza Naval.
La Policía Nacional señaló en su más reciente comunicado que las diligencias investigativas permanecen en curso y que los equipos de la DPI continúan recabando elementos relacionados con el caso.
La identificación de la agente policial representa un avance en las investigaciones por la muerte de Mejía Valle. Sin embargo, su vinculación con el crimen deberá determinarse conforme avance el proceso y se establezcan las responsabilidades correspondientes.