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Horóscopo de hoy, 6 de septiembre, predicciones de cada signo zodiacal

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  • Actualizado: 06 de septiembre de 2026 a las 00:00 -
  • Agencia EFE
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No te dejes explotar, todo tiene un límite.

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ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Hoy es una jornada de relax y así te la vas a tomar. No tendrás grandes planes y tampoco grandes aventuras. Los astros no te han querido desequilibrar el día y lo vivirás sin grandes sorpresas. Tan sólo, un poco de movimiento en lo sentimental.

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TAURO (21 abril - 20 mayo).Tu interés por el arte recobra fuerza y necesitarás expresar y desarrollar tus inclinaciones en este terreno para hacer que estos días sean más agradables. No descuides a la familia que podría recriminarte tu distanciamiento.

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GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Buen momento para escribir, leer y echarte en la cama para pensar puede ser lo más productivo que hagas en el día. Una vez descansado, las zonas confusas de tu cerebro comenzarán a aclararse y enfocarás tus retos de otra manera.

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CÁNCER (22 junio - 22 julio). Tendrás la tranquilidad suficiente para detenerte un momento y hacer balance. Organiza tus ideas y, si es preciso, ponlas por escrito para delimitar claramente cuáles son los objetivos que pretendes lograr de ahora en adelante.

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LEO (23 julio - 22 agosto). Tienes grandes momentos junto a tu pareja y mucha paciencia con sus subidas y bajadas de ánimo. Te distraerás mucho con pequeños juegos, como crucigramas, dibujos o maquetas sencillas. No te costará estar de acuerdo con los demás.

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VIRGO (23 agosto - 21 septiembre).Te rodeará un aire enigmático debido sobre todo al cansancio producido por el trabajo acumulado en los últimos días. Debes pensar más en ti mismo y dedicarte tiempo libre, solo o en compañía. No te dejes explotar, todo tiene un límite.

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LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Los tiempos que te esperan están colmados de nuevas circunstancias que te sorprenderán. Pon en marcha tu imaginación y aprovecha estas nuevas situaciones que te pueden beneficiar.

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ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Jornada tranquila con tendencia a la contemplación y al descanso absoluto. Disfrutará del sosiego tan necesario para afrontar las preocupaciones diarias. Si sale lo hará en compañía de su pareja en la más estricta intimidad. No le pesará.

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SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Atraviesas una racha carente de acontecimientos sociales a los que acudir y no has conocido a nadie que valga la pena; son malos tiempos para tu faceta más sociable, que compensarás con buenas noticias en el terreno laboral y económico.

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CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Las perspectivas sobre algunos asuntos que te interesan cambiarán por la influencia de personas que llevan de nuevas a tu vida o a tu entorno, pero siempre deberás mantener tu propio criterio de honestidad.

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ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Ejercerás una buena influencia sobre los demás. Buscarán tu apoyo y amistad, tal vez más gente de la que tu desearías, pero tu pareja estará feliz. Si estás libre, es el momento de conseguir compañía.

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PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Acudirás a reuniones sociales en las que brillarás con luz propia. La locuacidad y la frescura de tus ideas te proporcionarán todo el protagonismo en el día de hoy. Disfruta de los muchos halagos que recibirás.

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