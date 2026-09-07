Padre hispano podría ser deportado tras ser denunciado por una maestra en Florida

De acuerdo con el reporte presentado ante la corte, Garay habría reprendido a sus hijos gemelos, ambos de 14 años, luego de descubrir que habían creado cuentas en las redes sociales TikTok e Instagram.

Miami, Estados Unidos. Adán Ricardo Garay Guevara, de 38 años, permanece detenido en el condado de Miami-Dade, Florida, tras ser acusado de crueldad infantil sin daños graves, según documentos relacionados con su arresto.

Los adolescentes habrían contado lo ocurrido al día siguiente a una maestra de la escuela. La docente posteriormente informó a las autoridades sobre lo relatado por los menores.

Según el relato del caso, el padre les había indicado previamente a los adolescentes que no debían abrir cuentas en redes sociales. Tras conocer que habían incumplido esa indicación, Garay presuntamente utilizó una cuerda de saltar para reprenderlos.

Tras la denuncia, las autoridades procedieron con el arresto de Garay, quien quedó bajo custodia en Miami-Dade mientras el caso continúa en el sistema judicial de Florida.

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El tribunal estableció una fianza de 10,000 dólares para el acusado. Sin embargo, de acuerdo con la información difundida sobre el caso, el pago de esa cantidad no implicaría necesariamente su liberación.

Esto se debe a que Garay también estaría enfrentando un proceso de carácter migratorio. Según los reportes, las autoridades determinaron que el hombre se encontraba en Estados Unidos sin un estatus migratorio legal.

En ese contexto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estaría tramitando un proceso que podría derivar en su expulsión de Estados Unidos, independientemente del procedimiento relacionado con la acusación penal.

El caso involucra tanto el proceso judicial por la presunta agresión contra los menores como una situación migratoria que podría determinar el futuro de Garay en territorio estadounidense.

Las acusaciones contra Adán Ricardo Garay Guevara forman parte de un proceso judicial en curso. El acusado mantiene sus derechos legales y la presunción de inocencia mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes.