Edwin Rodríguez y su mensaje tras la derrota: “No podemos seguir un día sí y otro no"

Martinica.

Edwin Rodríguez, uno de los grandes referentes en el mediocampo de Honduras, fue autocrítico tras la dura derrota de Honduras ante Martinica por la fecha 3 de la Liga de Naciones de Concacaf. El jugador del Olimpia habló las diferencias entre este partido y el de Jamaica, la evaluación, los errores que cometieron y lo que se viene ahora contra Jamaica.

LO QUE LES DEJÓ LA DERROTA ANTE MARTINICA "Creo que bota un poco el trabajo que hicimos en Jamaica, pero no nos podemos quedar con esto aquí. Creo que el fútbol te da estos golpes bajos, podríamos decirlo, pero los futbolistas no nos podemos, siento que en ese aspecto, deprimir porque si caemos en eso iríamos a Tegucigalpa a pasarla mal. Es de lavarnos la cara, al final es fútbol. Obviamente sabemos la responsabilidad que teníamos de venir y ganar porque era la responsabilidad de nosotros, no lo hemos conseguido, pero creo que también nos ha faltado un poco de intensidad, de mantener ese nivel que se mostró en Jamaica y lastimosamente nos vamos con esta derrota que duele mucho" DIFERENCIAS ENTRE ESTE PARTIDO Y EL DE JAMAICA Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "Creo que la intensidad pasó factura. También cometimos muchos errores, muchas imprecisiones donde le dimos la confianza al equipo rival para que ellos tomaran confianza. Creo que al final en este nivel no importa si son selecciones caribeñas o si son selecciones de alto nivel, no te perdonan. Y pues ahora nos ha pasado factura y nada, nos vamos muy tristes por esto." RESULTADOS POSITIVOS MÁS SEGUIDOS "Claro, pero es que tenemos que encontrar esa regularidad, la hablábamos en el camerino. Para llegar a lograr grandes cosas tenés que mantener esa regularidad, mantener ese nivel; no podés un día sí, otro no. Y pues creo, como te digo, al final en el fútbol se da de todo, también se miran los grandes equipos haciendo esto, pero nosotros no podemos seguir. Creo que tenemos que ser muy autocríticos, saber aceptar las responsabilidades de cada uno y levantarnos como grupo."