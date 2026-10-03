Erick "Yío" Puerto y su autocritica: "Nos faltó más hambre y concentración"

Martinica.

Erick “Yio” Puerto vivió una noche agridulce con la Selección Nacional de Honduras. El atacante del Bate Borisov anotó su primer gol con la camiseta de la Bicolor, pero el equipo catracho terminó cayendo 2-1 ante Martinica y complicó sus aspiraciones en la Concacaf Nations League. Puerto fue titular en este encuentro y aprovechó la oportunidad para estrenarse como goleador con la Selección de Honduras. Sin embargo, el resultado colectivo opacó su alegría y el futbolista reconoció que el equipo debe levantar cabeza rápidamente.

Tras el pitazo final, el atacante habló ante los medios de comunicación y se refirió a su gol, el estado del camerino, la autocrítica del grupo y lo que deben mejorar para el próximo partido ante Jamaica. Sobre su primer gol con la Bicolor y la derrota ante Martinica, Puerto expresó: "Agradecido con Dios porque se me dio la oportunidad de salir como titular y anotar mi primer gol con la Selección pero al igual pues no se consiguió el resultado que queríamos pero toca levantar cabeza y ir el lunes a ganar en casa." Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El delantero también explicó cómo quedó el camerino hondureño después del resultado adverso y aseguró que todos asumieron su cuota de responsabilidad. "Creo que todos tomamos responsabilidad, todos jugamos un papel aquí y creo que cada uno toma su cuota de responsabilidad y sabemos lo que tenemos que hacer para salir a ganar el lunes."