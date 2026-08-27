Kervin Arriaga y Honduras tendrán un duelo especial contra Panamá en la Champions

Grecia.

El sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27 deparó un escenario histórico para el fútbol de Honduras y Centroamérica. La máxima competición de clubes de Europa tendrá un enfrentamiento muy especial, ya que dos futbolistas de la región se encontrarán frente a frente. El hondureño Kervin Arriaga y el panameño Andrés Andrade compartirán protagonismo en la Liga de Campeones de Europa. El mediocampista catracho, que milita en el AEK Atenas de Grecia, se enfrentará al defensor canalero, quien defiende los colores del LASK Linz de Austria. Será un duelo que tendrá un significado especial para ambos países y que permitirá que dos representantes de Centroamérica compitan directamente en el máximo escenario europeo a nivel de clubes.

Arriaga, de 28 años, atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. El hondureño llegó al AEK Atenas procedente del Levante de España y ahora tendrá la oportunidad de cumplir uno de los grandes sueños de cualquier futbolista: disputar la UEFA Champions League. Andrade también llega a esta competición después de vivir un año extraordinario en su carrera. El defensor panameño ha conseguido importantes éxitos con el LASK Linz. Fue campeón de Liga y campeón de Copa en Austria, además de disputar con la Selección de Panamá el reciente Mundial 2026, consolidándose como uno de los futbolistas importantes del conjunto canalero. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Su temporada tuvo otro capítulo destacado durante la fase previa de la Champions. El canalero fue protagonista de una épica eliminatoria ante el Celtic y, además, tuvo el privilegio de portar el brazalete de capitán durante una serie que terminó con la clasificación del LASK Linz para la fase liga de la máxima competición europea.

Ahora tendrá por delante el enorme desafío de competir contra algunos de los mejores clubes del continente y, entre esos compromisos, se encontrará con Kervin Arriaga. El enfrentamiento entre Arriaga y Andrade representa mucho más que un simple partido entre dos clubes. Es también una muestra del crecimiento y la presencia que los futbolistas centroamericanos han comenzado a tener en escenarios de primer nivel internacional.



Duelos imperdibles

Kervin Arriaga también tendrá que enfrentarse a algunos de los clubes más poderosos y reconocidos del fútbol europeo, entre ellos el Real Madrid y el Manchester City, dos auténticos gigantes que convierten el debut del hondureño en la competición en una experiencia todavía más especial. Para el mediocampista será una oportunidad única para demostrar su nivel ante jugadores de talla mundial y disputar encuentros en escenarios donde históricamente se han escrito algunas de las páginas más importantes del fútbol europeo. El enfrentamiento contra el Real Madrid tendrá además un ingrediente particular para Kervin Arriaga. El hondureño ya sabe lo que significa enfrentarse al conjunto merengue. La temporada anterior, cuando todavía defendía la camiseta del Levante en el fútbol español, Arriaga tuvo la oportunidad de medirse al equipo blanco. Ahora volverá a encontrarse con el gigante español, pero en un escenario completamente diferente y nada menos que en la Champions League.

Los rivales de Kervin Arriaga y AEK en la fase de liga de Champions: