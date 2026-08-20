¿Mundial en Honduras junto al resto de Centroamérica? Esto se sabe

El proceso comienza con la declaración de interés. En esta etapa, las asociaciones miembro manifiestan su intención de organizar el torneo y pueden plantear candidaturas conjuntas, una alternativa que permite a diferentes países compartir infraestructura, responsabilidades y gastos. Posteriormente llega la presentación formal de las candidaturas. Los países interesados deben entregar un dossier en el que detallan sus planes de organización, presupuesto, infraestructura disponible y los beneficios que el torneo podría generar para la población.