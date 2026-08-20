¿Mundial en Honduras junto al resto de Centroamérica? Esto se sabe

Increíble, pero cierto: Honduras podría convertirse en sede de una Copa del Mundo de la FIFA.
En las últimas horas ha trascendido una posibilidad que ilusiona al fútbol hondureño: Costa Rica y Honduras estarían estudiando una candidatura conjunta para organizar el Mundial masculino Sub-20 de 2031.
De concretarse esta iniciativa y recibir posteriormente el visto bueno de la FIFA, Honduras tendría la oportunidad de albergar por primera vez en su historia un Mundial masculino organizado por el máximo organismo del fútbol internacional.
Además, significaría una nueva apuesta de Centroamérica por presentar candidaturas regionales que permitan compartir infraestructura, logística y costos de organización.
La información fue revelada por Rodolfo Villalobos, expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, quien explicó que la posibilidad todavía se encuentra en una etapa inicial y que no existe, por ahora, una candidatura oficial presentada ante la FIFA.
La propuesta contempla que dos o incluso tres países centroamericanos puedan unir esfuerzos para intentar quedarse con la organización del campeonato. En ese escenario, además de Costa Rica y Honduras, también aparece Panamá como una posibilidad para integrar una eventual candidatura regional.
La idea ha generado expectativa debido a que Honduras nunca ha organizado un Mundial masculino de la FIFA. Por ello, si el proyecto avanza y posteriormente obtiene la aprobación del organismo internacional, el país estaría ante una oportunidad histórica para recibir a las principales selecciones juveniles del mundo y mostrar su infraestructura deportiva ante una audiencia internacional.
El Mundial Sub-20 masculino ya tiene definidas sus próximas sedes. La edición de 2025 se disputó en Chile, mientras que el torneo de 2027 está previsto para celebrarse en Azerbaiyán y Uzbekistán. Para 2029, la competición tendrá como anfitriones a Armenia y Georgia.
Por lo tanto, la eventual candidatura de Honduras, Costa Rica y, eventualmente, Panamá tendría como objetivo la edición de 2031. Todavía faltan varios años para esa competición, pero el hecho de comenzar a analizar una posible postulación con anticipación permitiría a los países interesados estudiar las exigencias de la FIFA y determinar si cuentan con las condiciones necesarias.
La propuesta también tiene como antecedente otros proyectos regionales que han buscado aprovechar la cercanía geográfica de los países centroamericanos para organizar eventos deportivos de gran magnitud. Una candidatura conjunta permitiría distribuir las sedes, los entrenamientos, el alojamiento de las delegaciones y otros aspectos logísticos entre las naciones participantes.
Costa Rica llegaría a este posible proyecto con experiencia previa como anfitrión de competiciones juveniles de la FIFA. El país organizó el Mundial Sub-17 Femenino de 2014 y posteriormente fue sede de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de 2022.
Estos antecedentes podrían convertirse en un punto a favor para Costa Rica al momento de evaluar la capacidad de la región para organizar un campeonato internacional de esta magnitud.
Honduras, por su parte, tendría la posibilidad de aprovechar una eventual candidatura para fortalecer su infraestructura deportiva y demostrar que también puede formar parte de grandes proyectos internacionales. La organización de un Mundial juvenil representaría además una oportunidad para generar turismo, inversión y exposición internacional.
El proceso comienza con la declaración de interés. En esta etapa, las asociaciones miembro manifiestan su intención de organizar el torneo y pueden plantear candidaturas conjuntas, una alternativa que permite a diferentes países compartir infraestructura, responsabilidades y gastos. Posteriormente llega la presentación formal de las candidaturas. Los países interesados deben entregar un dossier en el que detallan sus planes de organización, presupuesto, infraestructura disponible y los beneficios que el torneo podría generar para la población.
Después se desarrolla una evaluación técnica. En esta fase, especialistas revisan diferentes aspectos de las propuestas, entre ellos los estadios, campos de entrenamiento, transporte, aeropuertos, telecomunicaciones, seguridad y capacidad hotelera. Finalmente, el Consejo de la FIFA analiza los informes correspondientes y procede a la elección de la sede. La candidatura que cumpla con las condiciones requeridas y consiga el respaldo necesario será designada oficialmente como anfitriona.
Para el fútbol hondureño, una candidatura de estas características tendría un significado especial. El país ha participado en diferentes torneos juveniles de la FIFA, pero nunca ha tenido la oportunidad de organizar un Mundial masculino.
Si Honduras logra formar parte de una propuesta conjunta y esta consigue convencer a la FIFA, el país podría recibir por primera vez a una Copa del Mundo masculina, aunque se trate de la categoría Sub-20.
Honduras podría comenzar a soñar con una Copa del Mundo en casa. Si la iniciativa avanza, el gran objetivo sería convencer a la FIFA para que en 2031 Centroamérica sea el escenario del Mundial Sub-20 masculino.