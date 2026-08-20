Más de 50 zonas de Honduras no tendrán energía este viernes 21 de agosto

En las aldeas de Olanchito también se prevén interrupciones en Sutransfco, Agalteca, Sabanetas, Potrerillo, Las Minas Aguán, El Ocote, Calpules, Teguajinal, Juncal, Chaparral, San Carlos, Barranco, Boca de Mame, San Francisco, Piedra del Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón y El Bambú. El listado incluye asimismo Campo Nuevo, San Luis, Tepusteca, Sitraproadasa, Bálsamo Oriental, El Agricultor, Brisas de Monga, 12 de Diciembre, Crucete Oriental, Agua Caliente, 4 de Enero, Lomitas, 21 de Abril, Ceibita, Caisesa, Empacadoras Barimasa y El Cinco. En otras zonas de Olancho se contempla la interrupción del servicio en La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte, Carrizal, Ciudad Vieja y Puerto Escondido, también de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. Otros sectores de Olanchito, Yoro, incluidos en la programación son Coyoles Central, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Buenos Aires, Tierra Blanca, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2 y 3, La Unión, Envidia, Bálsamo, Buenos Aires Norte, El Cayo, aldea Calpules, aldea Trojes, Campo Rojo, Campo Rojo Nuevo y colonia Guadalupe.