Más de 50 zonas de Honduras no tendrán energía este viernes 21 de agosto

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este viernes 21 de agosto del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Francisco Morazán, Atlántida, Yoro y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en esta zona del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En el Distrito Central, la suspensión está prevista de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. y afectará a la colonia El Prado, Consejo Nacional Electoral de El Prado, Syre y zonas aledañas, barrio San Jorge, El Álamo, colonia Atlantis y colonia Villa Española. También se verán afectados la Dirección Departamental de Educación, Instituto Central Vicente Cáceres, barrio La Granja, Hospital Centro Médico, Hospital Infantil Privado, Traumacentro, La Maradiaga, Plaza La Granja, Centro Urológico Hondureño, Corporación Flores, supermercados YIP y Tiloarque. La interrupción también alcanzará la colonia Óscar A. Castro, colonia El Contador, Lomas de Tiloarque, Villas de Tiloarque, colonia Marbella, colonia Nueva Esperanza, parte de la colonia Nuevo Amanecer y sectores cercanos.
En Tela, Atlántida, los cortes se realizarán de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. Las zonas afectadas incluyen colonia Ruth García, colonia Millenium etapas II y III, aldea kilómetro 4 carretera a Tornabé, Indura Beach Hotel and Resort, aldea Puerto Arturo y Fondo Ganadero Colprosumah. La suspensión también comprenderá la aldea La Esperanza Santiago, colonia Canadá (La Esperanza), aldea Nueva Esperanza, aldea La Tarraloza (Tela), aldea kilómetro 7 y Villas Elizabeth.
En Choloma, Cortés, la interrupción del servicio está programada de 8:45 a.m. a 2:45 p.m. y afectará el caserío Ticamaya, caserío Flor del Valle y la aldea Flor del Valle.
En Olanchito, Yoro, se contemplan cortes de energía de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. en numerosos barrios y colonias, entre ellos barrio El Centro, colonia Rosales, El Bíblico, Dionisio, Los Ángeles, San Jorge, Murillo, Brisas de Uchapa, 25 de Noviembre, Valle Fresco, barrio La Estación, colonia Bella Vista, Ponce, Guillermo, San Luis, 21 de Noviembre y 15 de Septiembre. La suspensión también alcanzará las colonias 8 de Febrero, Rosa Luque, Sitrabarimasa, 24 de Mayo, Mejía, Libertad, Reparto, Jacobo V. Cárcamo, Betania, Guanacaste, Conquista, Mariñán, Universitaria, Joaquín Reyes, Los Laureles, Ramón Amaya Amador, Montefresco, Miraflores y Satélite.
En las aldeas de Olanchito también se prevén interrupciones en Sutransfco, Agalteca, Sabanetas, Potrerillo, Las Minas Aguán, El Ocote, Calpules, Teguajinal, Juncal, Chaparral, San Carlos, Barranco, Boca de Mame, San Francisco, Piedra del Tigre, Maloa, Trocaire, Armenia, El Cajón y El Bambú. El listado incluye asimismo Campo Nuevo, San Luis, Tepusteca, Sitraproadasa, Bálsamo Oriental, El Agricultor, Brisas de Monga, 12 de Diciembre, Crucete Oriental, Agua Caliente, 4 de Enero, Lomitas, 21 de Abril, Ceibita, Caisesa, Empacadoras Barimasa y El Cinco. En otras zonas de Olancho se contempla la interrupción del servicio en La Unión, Los Encuentros, Esquipulas del Norte, Carrizal, Ciudad Vieja y Puerto Escondido, también de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. Otros sectores de Olanchito, Yoro, incluidos en la programación son Coyoles Central, Luz y Esperanza, Nerones, Palo Verde, Buenos Aires, Tierra Blanca, Limones A y B, Nombre de Jesús, Trojas 2 y 3, La Unión, Envidia, Bálsamo, Buenos Aires Norte, El Cayo, aldea Calpules, aldea Trojes, Campo Rojo, Campo Rojo Nuevo y colonia Guadalupe.
En Olanchito también figuran las aldeas Carril, Coyoles, Medina, Chorreras, Tejeras, Santa Bárbara, Tacualtuste, El Nance, Las Minas, San Dimas, San Juan, San Jerónimo y Santa Cruz. Mientras que en Arenal se contempla Tegualjal, El Potrero, San Patricio, Los Horcones, San Lorenzo Abajo, San Marcos y Sabana. En varios municipios de Yoro, la suspensión está programada de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y comprenderá sectores de Ayapa, Ayapita, La Rosa, Marale, Sulaco, Victoria y Yorito. También estarán afectados Santa Ana de Aguán, El Sarsal, El Sitio, Aserradero Belomoto 2, El Medio, Punta Ocote, San Simón, La Puerta, Chancaya, Salitre, Lagunita, La Habana, Carrizalito, El Rosario, Concepción, El Ocotal y Locomapa.
La lista incluye Locomapa Nuevo, La Trinidad, Las Lomitas, El Nance, Sabana de San Pedro, El Destino, Luquigüe, Vallecillo, Mina Honda, La Patastera, El Plantel, Los Higueros, Higuerito Quemado, Nueva Esperanza, Jalapa Abajo, Jalapa Arriba, Río Abajo, La Albardilla, San Antonio, Desmonte, El Jaral, Ojo de Agua, Palo Copado, San Juan, San Juancito, El Cañal, Las Vegas, Los Mangos, Santa Cruz, El Pataste y San José del Potrero.
En Yoro, Yoro, los cortes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. afectarán sectores de la ciudad, entre ellos el Hospital Manuel de Jesús Subirana, barrio Las Colinas, Las Delicias, colonia Díaz Chávez I, II y III, barrio El Pantano, barrio Santiago, colonia Porfirio Martínez, colonia Lando Burgos, colonia Rotario y colonia Hawitt.
Finalmente, en Morazán, Yoro, la interrupción del servicio está prevista de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. en barrio Lempira, Las Cidras, colonia 5 de Enero, colonia España, barrio San José, barrio Jazmín, barrio El Centro, barrio Sabaneta, El Calvario, parte del barrio El Progreso y Buenos Aires I y II.