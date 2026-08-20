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Juez envía a prisión a El Diablo y libera a El Texas con medidas

Esto decidió el juez tras la audiencia inicial contra Jesús Daniel Trochez, El Diablo, y Carlos Eduardo Saldivar, El Texas, vinculados a varios crímenes

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Un juez con jurisdicción nacional decretó este jueves prisión preventiva contra Jesús Daniel Trochez, conocido como El Diablo, tras la audiencia inicial desarrollada en el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

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El Diablo fue vinculado por las autoridades a hechos violentos y es señalado por los delitos de tráfico de drogas, dos delitos de homicidio, homicidio en su grado de ejecución de tentativa acabada y robo con violencia e intimidación agravado.

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Según la resolución judicial, los delitos se habrían cometido en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras y de Luis Antonio Martínez Soto, Roberto Gerardo Chavarría Fúnez y Mario Ramiro Reyes Peña.

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La jueza determinó que Trochez deberá permanecer recluido debido al peligro de fuga y la falta de arraigo, además de considerar necesario garantizar su presencia durante las siguientes etapas del proceso.

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La medida cautelar será cumplida en el Centro Penitenciario de Támara, ubicado en el Distrito Central, Francisco Morazán.

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En el caso de Carlos Eduardo Saldivar Servantes, conocido como El Texas, el juzgado decretó auto de formal procesamiento, pero con medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

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Entre las medidas impuestas se encuentran la presentación periódica cada viernes ante la Secretaría del juzgado de la localidad y la prohibición de salir del país.

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Tras la resolución, se ordenó su inmediata libertad.

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Ambos jóvenes habían sido capturados al interior de una habitación de hotel y vinculados a una investigación por hechos violentos.

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La jueza con jurisdicción nacional también determinó inhibirse de continuar conociendo la causa, debido a que durante el proceso no se estableció que los imputados pertenezcan a una estructura delictiva organizada.

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Por razones de competencia, el expediente será remitido al Juzgado de Letras Seccional de la Sección Judicial de Olanchito, donde continuará el proceso.

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La Audiencia Preliminar quedó programada para las 9:00 de la mañana del miércoles 23 de septiembre.

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